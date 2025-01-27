Війна машин без людей: робот-пес і БПЛА влаштували перестрілку в Китаї (відео)

Безпілотники замість справжньої зброї використовували феєрверки, тому бій вийшов ще більш видовищним.

Related video

У китайській соціальній мережі Weibo стало вірусним відео, де великий квадрокоптер і робот-сокаба влаштували бій. Воно викликало багато дискусій про те, як зміняться війни із застосуванням безпілотних машин, передає видання South China Morning Post.

На відео коптер почав обстрілювати феєрверками роботизовану собаку на землі, яка намагалася ухилятися, відповідаючи такими ж піротехнічними пострілами з установки, закріпленої на спині. У якийсь момент повітряний дрон почав кружляти навколо наземного, змушуючи маневрувати і реагувати на нову загрозу.

Судячи із зовнішнього вигляду, БПЛА в ролику — це сільськогосподарський коптер DJI T-серії, а робот-собака — модель серії Go від китайського виробника роботів Unitree Robotics з Ханчжоу.

Неясно, керувалися машини дистанційно чи діяли автономно. Китайці не розкрили локацію, де був знятий ролик.

У коментарях люди з Китаю та інших країн надають відео історичного значення. Однак в Україні наземні та повітряні дрони вже б'ються один з одним, про що Фокус раніше писав у своїй статті. У березні 2024 року ЗС РФ застосували на Авдіївському кілька роботизованих гусеничних платформ, озброєних автоматичними гранатометами, яких українські бійці вивели з ладу за допомогою коптерів-камікадзе.

Цей випадок показав уразливість наземних роботів перед повітряними. Утім, їх можна захистити за допомогою портативних засобів радіоелектронної боротьби, які не дадуть стовідсоткової гарантії.

У квітні російські розробники показали наземну турель з дистанційним управлінням для боротьби з БПЛА. Її оснастили неназваним оптичним модулем, а також кріпленням під нарізну або гладкоствольну зброю. Невідомо, чи отримали такі засоби військові РФ на передовій.

В Україні нещодавно представили свою турель проти БПЛА, озброєну кулеметом калібру 12,7 мм. Вона отримала прилад нічного бачення та елементи штучного інтелекту для пошуку та напівавтономного наведення на цілі. Турель стаціонарна, проте встановлена на причіп для швидкого транспортування. 15 бригада Національної гвардії протестувала новий засіб і заявила про його ефективність.

Ідея встановити зброю на роботизованого пса теж не нова. У серпні в США показали робота, який збиває БПЛА з гвинтівки на спині.