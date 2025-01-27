Война машин без людей: робот-пес и БПЛА устроили перестрелку в Китае (видео)

Беспилотники вместо настоящего оружия использовали фейерверки, поэтому бой получился еще более зрелищным.

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В китайской социальной сети Weibo стало вирусным видео, где большой квадрокоптер и робот-сокаба устроили бой. Оно вызвало много дискусий о том, как изменятся войны с применением беспилотных машин, передает издание South China Morning Post.

На видео коптер начал обстреливать фейерверками роботизированную собаку на земле, которая пыталась уклоняться, отвечая такими же пиротехническими выстрелами из установки, закрепленной на спине. В какой-то момент воздушный дрон принялся кружить вокруг наземного, заставляя маневрировать и реагировать на новую угрозу.

Судя по внешнему виду, БПЛА в ролике — это сельскохозяйственный коптер DJI T-серии, а робот-собака — модель серии Go от китайского производителя роботов Unitree Robotics из Ханчжоу.

Неясно, управлялись машины дистанционно или же действовали автономно. Китайцы не раскрыли локацию, где был снят ролик.

В комментариях люди из Китая и других стран придают видео историческое значение. Однако в Украине наземные и воздушные дроны уже сражаются друг с другом, о чем Фокус ранее писал в своей статье. В марте 2024 года ВС РФ применили на Авдеевском несколько роботизированных гусеничных платформ, вооруженных автоматическими гранатометами, которых украинские бойцы вывели из строя с помощью коптеров-камикадзе.

Этот случай показал уязвимость наземных роботов перед воздушными. Впрочем, их можно защитить с помощью портативных средств радиоэлектронной борьбы, которые не дадут стопроцентной гарантии.

В апреле российские разработчики показали наземную турель с дистанционным управлением для борьбы с БПЛА. Ее оснастили неназванным оптическим модулем, а также креплением под нарезное или гладкоствольное оружие. Неизвестно, получили ли такие средства военные РФ на передовой.

В Украине недавно представили свою турель против БПЛА, вооруженную пулеметом калибра 12,7 мм. Она получила прибор ночного видения и элементы искусственного интеллекта для поиска и полуавтономного наведения на цели. Турель стационарная, однако установлена на прицеп для быстрой транспортировки. 15 бригада Национальной гвардии протестировала новое средство и заявила о его эффективности.

Идея установить оружие на роботизированного пса тоже не нова. В августе в США показали робота, сбивающего БПЛА из винтовки на спине.