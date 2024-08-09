Озброєний гвинтівкою з ШІ: у США показали робота-собаку, що знищує БПЛА (відео)

Американські військові випробували робота-собаку Vision 60 Q-UGV у межах навчань, присвячених боротьбі з ворожими безпілотниками.

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Під час навчань Operation Hard Kill на військовій базі армії США Форт Драм помічено робота-собаку Vision 60 Q-UGV від компанії Ghost Robotics, озброєного гвинтівкою типу AR-15 зі штучним інтелектом (ШІ). Про це пише Business Insider.

Повідомляється, що навчання проводяться 10-ю гірською дивізією армії і Центром розвитку командування озброєнь. Мета заходу — надати армії США та її партнерам можливість випробувати системи боротьби з безпілотниками.

На одному з відео з навчань можна помітити робота-пса Vision 60 Q-UGV, який бігає і маневрує гвинтівкою типу AR-15, системою наведення і камерою типу GoPro, встановленою на передній частині корпусу. За даними військових, гвинтівка оснащена штучним інтелектом, потенційно для автоматичного наведення.

З огляду на мету навчань, у виданні зробили висновок, що робота-собаку випробовували, як засіб проти дронів. Американський "робопес", імовірно, має виявляти та збивати безпілотні апарати.

Як зазначають автори публікації, згаданий апарат схожий на інших роботизованих собак, створених підрозділами Збройних сил США. Раніше на навчаннях були помічені "робопси", які супроводжували легку піхотну роту для розвідки навколишнього середовища.

Робот-собака на навчаннях у США

Нагадаємо, у травні військовослужбовці КНР взяли участь у навчаннях у Камбоджі "Золотий дракон 2024", під час яких продемонстрували робота-собаку, оснащеного кулеметом. За словами китайських солдатів, він може бути учасником міських бойових операцій, замінюючи людей.

Крім того, військовослужбовці підрозділу Kurt & Company вперше показали роботів-псів на початку місяця, опублікувавши кілька відеороликів, знятих у Торецьку. На відео робот швидко пересувається пересіченою місцевістю, знімаючи дорогу перед собою на камеру. Військові не називали модель робота, однак, з огляду на зовнішній вигляд, — це Unitree Go2 PRO від китайської компанії Unitree Robotics.