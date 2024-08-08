"Сюрприз для ворога": командир пояснив, навіщо ЗСУ застосовують роботів-собак на війні

За словами командира підрозділу Kurt & Company, у планах — створення "цілої армії" роботизованих собак, які закриватимуть прогалини на фронті.

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Військовослужбовці підрозділу Kurt & Company з 28-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України вперше почали використовувати на фронті роботів-собак. Про нову зброю розповів командир підрозділу з позивним "Курт" в інтерв'ю "АрміяTV".

За словами офіцера, "робопес" може виконувати різні місії, зокрема проводити розвідку, підтримувати піхоту, евакуювати поранених і підносити боєприпаси. Робота також можна оснастити вибухівкою, перетворивши його на наземний дрон-камікадзе.

"Це дуже хороший спостерігач, сапер. Як справжній пес, тільки електронний — усі функції ми можемо застосувати у військових цілях. Інших секретів поки що вам розповідати не буду, бо хочеться зробити результат і сюрприз для ворога", — сказав військовий.

"Робопес" ЗСУ Фото: Скриншот

"Курт" наголосив, що такі системи застосовують, щоби зберегти життя військових. Основні вимоги до робота-собаки — якомога більша вантажопідйомність, якісна камера, і щоб оператор міг керувати системою з безпечного місця. Однак навіть такого робота не можна одразу відправити в бій. Військові майже рік розробляли й допрацьовували цю ідею і зараз "робопес" готовий на 70%.

"Зараз деякі нюанси підточують, допрацьовують — і собака використовуватиметься як багатофункціональна зброя в різних завданнях", — зазначив "Курт".

Командир підрозділу також заявив про плани створити цілу "армію" таких собак. Очікується, що роботизовані пси закриватимуть прогалини на напрямках, які військові зараз не можуть перекрити. У Kurt & Company вже очікують на поставку партії цих апаратів.

Що відомо про роботів-псів у ЗСУ

Вперше військовослужбовці підрозділу Kurt & Company вперше показали роботів-псів на початку місяця, опублікувавши кілька відеороликів, знятих у Торецьку. На відео робот швидко пересувається пересіченою місцевістю, знімаючи дорогу перед собою на камеру. Військові не називали модель робота, однак, судячи із зовнішнього вигляду, — це Unitree Go2 PRO від китайської компанії Unitree Robotics.

Перший "робопес" у ЗСУ

За словами виробника, Unitree Go2 PRO оснащений штучним інтелектом, може долати перешкоди на своєму шляху, а також освоїти складні кроки, як-от ходіння догори ногами і переворот. Користувачі також можуть у спеціальному застосунку скласти з точок карту певної ділянки і контролювати автономний рух робота за заздалегідь запрограмованим маршрутом.

Unitree Go2 PRO Фото: Скриншот

Нагадаємо, у травні військовослужбовці КНР взяли участь у навчаннях у Камбоджі "Золотий дракон 2024", під час яких продемонстрували робота-собаку, оснащеного кулеметом. За словами китайських солдатів, він може бути учасником міських бойових операцій, замінюючи людей.

Також повідомлялося, що нова версія української наземної роботизованої платформи Gnome від компанії Temerland отримала дистанційний повідець, який робить її невразливою до роботи засобів радіолокаційної боротьби.