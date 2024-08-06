Український бойовий робот "Гном" отримав "повідець": як це допоможе військовим у боях (відео)

Платформа Gnome призначена для ведення розвідки, доставляння боєприпасів, продовольства, евакуації поранених, збільшення дальності радіозв'язку та управління безпілотниками.

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Нова версія наземної роботизованої платформи Gnome (Гном) від української компанії Temerland отримала дистанційний повідець, який робить її невразливою до роботи засобів радіолокаційної боротьби (РЕБ). Про це розробники повідомили на своїй сторінці у Facebook.

У компанії зазначили, що вже використовували технологію дистанційного повідця 8 років тому на великих платформах Scorpion і Laska. Роботи з таким пристроєм можуть працювати навіть під дією засобів РЕБ. Довжину кабелю та інші параметри нової версії дрона Gnome не розголошують.

Повідомляється, що за допомогою поліпшеного дрона можна перевозити вантажі, прикріпивши повідець до пояса за карабін. Крім того, ці платформи будуть корисні в розмінуванні територій. Наразі в компанії працюють над пристроєм для розмінування протипіхотних мін.

Наземний робот Gnome

Що відомо про платформу Gnome

Компанія-виробник Temerland презентувала свою роботизовану платформу Gnome у жовтні 2023 року, на виставці технологій безпеки Security 2.0 у Києві. Робот призначений для ведення спостереження та розвідки, доставки боєприпасів, продовольства та евакуації поранених, збільшення дальності радіозв'язку та управління.

Gnome може вести приховане спостереження за допомогою кругової оглядової камери на телескопічній щоглі. Система зв'язку і запас енергії дають змогу вести розвідку і спостереження на відстані до 5 кілометрів. Крім того, дрон також може супроводжувати більші роботизовані платформи.

У червні 2024 року компанія Temerland повідомила, що в роботизовану платформу Gnome інтегрують усі функції платформи Laska (Ласка), створені за 6 років, зокрема елементи штучного інтелекту (ШІ). Повідомлялося, що крім пульта дистанційного керування на платформі Gnome з'явиться функція голосового управління та нейронна мережа для розпізнавання об'єктів.

Наземний робот Gnome

Нагадаємо, німецька компанія HIGHCAT випробує на території України свій новий безпілотний літальний апарат HCX, який стійкий до дії ворожих засобів радіоелектронної боротьби, оскільки підтримує зв'язок через оптоволоконний кабель.