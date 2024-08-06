Украинский боевой робот "Гном" получил "поводок": как это поможет военным в боях (видео)

Платформа Gnome предназначена для ведения разведки, доставки боеприпасов, продовольствия, эвакуации раненых, увеличения дальности радиосвязи и управления беспилотниками.

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Новая версия наземной роботизированной платформы Gnome (Гном) от украинской компании Temerland получила дистанционный поводок, который делает ее неуязвимой к работе средств радиолокационной борьбы (РЭБ). Об этом разработчики сообщили на своей странице в Facebook.

В компании отметили, что уже использовали технологию дистанционного поводка 8 лет назад на больших платформах Scorpion и Laska. Роботы с таким устройством могут работать даже под действием средств РЭБ. Длинна кабеля и прочие параметры новой версии дрона Gnome не разглашаются.

Сообщается, что с помощью улучшенного дрона можно перевозить грузы, прикрепив поводок к поясу за карабин. Кроме того, эти платформы будут полезны в разминировании территорий. На данный момент в компании работают над устройством для разминирования противопехотных мин.

Наземный робот Gnome

Что известно о платформе Gnome

Компания-производитель Temerland представила свою роботизированную платформу Gnome в октябре 2023 года, на выставке технологий безопасности Security 2.0 в Киеве. Робот предназначен для ведения наблюдения и разведки, доставки боеприпасов, продовольствия и эвакуации раненых, увеличения дальности радиосвязи и управления.

Gnome может вести скрытое наблюдение при помощи круговой обзорной камеры на телескопической мачте. Система связи и запас энергии позволяют вести разведку и наблюдение на расстоянии до 5 километров. Кроме того, дрон также может сопровождать более крупные роботизированные платформы.

В июне 2024 года компания Temerland сообщила, что в роботизированную платформу Gnome интегрируют все функции платформы Laska (Ласка), созданные за 6 лет, в частности элементы искусственного интеллекта (ИИ). Сообщалось, что кроме пульта дистанционного управления на платформе Gnome появиться функция голосового управления и нейронная сеть для распознавания объектов.

Наземный робот Gnome

Напомним, немецкая компания HIGHCAT испытает на территории Украины свой новый беспилотный летательный аппарат HCX, который устойчив к действию вражеских средств радиоэлектронной борьбы, поскольку поддерживает связь через оптоволоконный кабель.