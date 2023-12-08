Топ 5 найреалістичніших роботів у світі: чим боти-гуманоїди дивують людей (відео)

Цікаві факти про робота Софію, який отримав громадянство, про Ameca з найвиразнішим обличчям, про BINA48, який обробляє 48 екзафлопс даних за секунду й інші машини.

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Багато хто чекає, коли з'являться андроїди, схожі на людей, проте у світі вже є роботи, які змінюють вираз обличчя, вміють жестикулювати, а найголовніше — підтримують бесіду. Видання Interesting Engineering назвало п'ять найкращих і високотехнологічних людиноподібних роботів.

Софія — перший робот-громадянин країни

Софію розробили інженери компанії Hanson Robotics із Гонконгу. Виробник спеціалізується на створенні роботів-гуманоїдів, оснащених штучним інтелектом для різноманітних цілей — розваг, проведення різного роду досліджень, задіяння у сфері охорони здоров'я.

Про Софію дізналися 2016 року, тоді вона здивувала всіх своєю людиноподібною зовнішністю й можливістю дуже точно імітувати емоції. Робот давав інтерв'ю, виступав на різних великих заходах, брав участь у виставці CES і навіть був присутнім як спікер на глобальному саміті ООН "ШІ на благо" в Женеві.

Робот Софія — гостя ТВ-шоу

Завдяки штучному інтелекту й нейронним мережам робот Софія володіє можливостями обробки природного мовлення, що й дає їй змогу брати участь у розмовах і відповідати на запитання, дивитися в очі співрозмовнику, координувати рухи тіла з мовленням, розрізняти жести й емоції людей. Модель від Hanson Robotics використовує алгоритми машинного навчання, щоб навчатися під час спілкування та покращувати свої реакції.

У 2017 році Саудівська Аравія надала Софії громадянство, що зробило її першим роботом у світі, який отримав правосуб'єктність у будь-якій країні.

Ameca — робот із суперреалістичним обличчям

Робота Ameca сконструювали в компанії Engineered Arts (Англія). Уперше про машину дізналися в грудні 2021 року, а потім показали її на CES 2022.

За зір Ameca відповідають бінокулярні камери, за слух — бінауральні мікрофони, у підсумку він може розпізнавати обличчя, емоції та голоси співрозмовників. Спеціальні модулі, що входять до складу його конструкції, дають змогу боту крутити головою, рухати руками, повертати тулуб і навіть кліпати. Зокрема, Ameca вміє говорити кількома мовами.

Робот Ameca вміє говорити кількома мовами

Для машини було розроблено операційну систему Engineered Arts Tritium 3, яка забезпечує віддалене управління та прискорює його реакцію за допомогою інтелектуальної системи буферизації.

Цього робота було створено для досліджень у сфері штучного інтелекту, машинного навчання та взаємодії робота з людиною. За даними Engineered Arts, його можна буде використовувати як хостес на різного роду заходах, для розваг і тестування можливостей ШІ.

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Geminoid DK — перший робот із бородою

Geminoid DK, презентований 2011 року, здивував усіх не тільки реалістичною мімікою, а й разючою схожістю з данським професором Хенріком Шарфе з Ольборзького університету. Професор брав участь у розробці бота і став "прикладом для наслідування". Також над Geminoid DK працював інженер Хіроші Ісігуро та його команда з Міжнародного інституту передових телекомунікацій (ATR), співробітники компанії Sanrio Kokoro. Раніше Хіроші зробив робота, схожого на нього самого.

Geminoid DK вирізняється з-поміж інших подібних машин тим, що в нього є борода, власне, як і в данського професора. До речі, бороду і все інше волосся імплантували вручну, а потім його підстриг перукар, якого регулярно відвідує Генрік Шарфе.

Geminoid DK — точна копія професора Генріка Шарфе

Плечі, шия та обличчя робота обладнані пневматичними приводами, завдяки чому він імітує дихання, може кліпати, змінювати вираз обличчя. На відміну від Амеки та Софії, цей пристрій потребує дистанційного керування, тоді як перші два — автономні.

Робот запрограмований відстежувати вираз обличчя та рухи голови оператора й імітувати їх за допомогою технології захоплення руху. Оператор віддалено бачить і чує все, що оточує робота, і реагує відповідним чином, а бот за ним усе повторює.

Тестування робота Geminoid DK

Geminoid DK призначений для вивчення взаємодії людини та робота, особливо реакції людей, коли вони стикаються з роботизованою версією справжньої людини.

Nadine — соціальний робот-гуманоїд

Цей робот — копія професорки Наді Магненат Тельманн, яка заснувала лабораторію MIRALab у Женевському університеті й очолювала Інститут медіаінновацій в Наньянському технологічному університеті (NTU) в Сінгапурі з 2009 по 2021 роки. Робота-двійника було побудовано в NTU 2015 року. Апаратне забезпечення для нього створила японська фірма Kokoro, а команда Тельман розробила програмне забезпечення.

Функція Надін — бути секретаркою та компаньйонкою для людей із особливими потребами. Вона може читати людям книжки, надсилати електронні листи, здійснювати відеодзвінки та спілкуватися з їхніми сім'ями.

Робот Надін — помічник для людей із особливими потребами

Завдяки штучному інтелекту робот здатний розмовляти шістьма мовами, запам'ятовувати обличчя людей і попередні взаємодії з ними, а також реагувати на співрозмовників залежно від контексту. Він дивиться в очі під час розмови, розуміє деякі жести й реагує на те, що бачить і чує, за допомогою міміки та рухів верхньої частини тіла. У нього навіть може "змінюватися настрій" залежно від того, як із ним поводяться.

Система бота збирає інформацію про навколишнє середовище за допомогою датчиків руху, 3D-камер, вебкамери, мікрофонів тощо. Після того, як система зібрала всю необхідну інформацію, вбудований компонент ухвалення рішень обробляє отримані дані, щоб зрозуміти контекст і ухвалити рішення на основі заздалегідь визначених правил або вивчених шаблонів. Потім система перетворює ці рішення на дії, такі як словесні реакції або рухи деяких частин обличчя для вираження емоцій.

BINA48 — робот для розширення людських можливостей

На відміну від інших роботів-гуманоїдів, які увійшли до цього рейтингу, у BINA48 немає тулуба. Він складається з голови та плечей, закріплених на каркасі. Його, як і Софію, побудували в Hanson Robotics спільно з підприємницею Мартіною Ротблатт, яка заснувала організацію Terasem. Слід зазначити, що Terasem займається вивченням і просуванням використання технологій для розширення людських можливостей, продовження людського життя і просування розробок, пов'язаних зі штучним інтелектом і біоінформатикою.

Основна мета BINA48 — протестувати платформу Mindfiles, на якій створюють цифрові копії реальних людей, включно з такими елементами як ідентичність, риси характеру, особистий досвід, цінності й переконання, емоційні моделі та знання.

BINA48 розмовляє з Біною Аспен

Прототипом для робота стала Біна Аспен — дружина Мартіни Ротблатт. Щоб машина була схожа на Біну не тільки зовні, а й внутрішньо, програмісти Hanson Robotics створили "файл розуму" Аспен, куди увійшли понад 100 годин її спогадів, почуттів, манер, переконань тощо. ШІ, опрацювавши ці дані, відтворив характер і манери реальної Біни для BINA48. У результаті BINA48 навіть назвали "найрозумнішим роботом у світі".

Швидкість обробки даних роботом становить 48 екзафлопс на секунду. Він має 48 ексабайтів пам'яті, 32 лицьові мотори, які можуть виконувати до 74 мімічних рухів. А щоб відповісти на те чи інше запитання, боту-гуманоїду варто лише підключатися до інтернету.

Раніше ми повідомляли про те, що в Китаї мають намір налагодити масовий випуск людиноподібних роботів до 2025 року. Очікується, що вони стануть проривними продуктами після комп'ютерів, смартфонів і транспортних засобів на нових джерелах енергії.