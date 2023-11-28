Китай створює армію роботів: експерти передбачили, як андроїди змінять світ до 2035 року

Роботи можуть поліпшити життя людства, перемогти голод і збільшити термін життя, але тільки якщо люди встигнуть підготуватися до змін.

Related video

Китай озвучив плани з масового виробництва роботів до 2025 року в той час, як Tesla Ілона Маска та інші західні компанії прагнуть випускати власних андроїдів. Таблоїд DailyMail запитав у експертів, як такі машини можуть змінити світ у найближчому майбутньому.

Відома інвестиційна компанія Goldman Sachs прогнозує, що людиноподібних роботів почнуть масово використовувати на заводах з 2025 до 2028 року, а в інших сферах діяльності — у 2030-2035 роках. Уже через 15 років світова капіталізація ринку машин-гуманоїдів становитиме близько 150 мільярдів доларів.

Роботи замість робітників на заводах

Нещодавно компанія Amazon випробувала робота-гуманоїда, поставивши працювати на одному зі своїх центрів. Менеджер з розвитку бізнесу в Національному роботаріумі Великої Британії Ліза Фаррелл впевнена, що до 2035 року такі машини значно вплинуть на суспільство і світову економіку. Масове виробництво андроїдів за розумною ціною стане можливим завдяки розвитку технологій і збільшенню масштабів, а в майбутньому різні види роботів будуть задіяні в промисловості, охороні здоров'я, будівництві, транспорті, готельному бізнесі та багатьох інших сферах. Вони можуть підвищити продуктивність, поліпшити контроль якості та допомогти виконувати повторювані або небезпечні завдання.

За оцінками консалтингової компанії McKinsey, до 2025 року глобальний економічний приріст від штучного інтелекту і робототехніки наблизиться до 6 трильйонів доларів. Також з'являться нові високооплачувані робочі місця з обслуговування, програмування та взаємодії з роботами.

Догляд за людьми

Авторка книги "Tech For Good" ("Технології на благо") Марга Хук вважає, що робототехніка позитивно вплине на багато сфер життя, але людям треба до цього підготуватися. Зокрема, андроїди та системи штучного інтелекту можуть зайняти близько чверті всіх робочих місць. На її думку, зараз необхідно провести дослідження і з'ясувати, які посади залишаться для людей у суспільстві майбутнього, коли людиноподібні роботи стануть звичайним явищем.

"Мене найбільше турбує те, що все людство витрачає багато часу на страх, замість того, щоб приймати й очікувати, — поділилася письменниця. — Якщо ми не будемо навчати людей, якщо ми не будемо прогнозувати, якщо ми не будемо, наприклад, радикально змінювати шкільні програми, то запізнимося".

Марга Хук вважає, що роботи зможуть добре доглядати за людьми похилого віку та з відхиленнями, такими як аутизм. Уже зараз є моделі, які вміють розуміти поведінку людини та реагують на емоції. На її думку, технології підтримуватимуть людей і зроблять їхнє життя довшим.

Робот Ameca розуміє емоції та спілкується з людьми Фото: Скриншот

Роботи допоможуть у навчанні

Як запевняє професор Анджело Кангелозі, професор кафедри штучного інтелекту і пізнання в Манчестерському університеті, андроїди допоможуть навчати дітей і молодь, виконуючи різні завдання, наприклад, виступати асистентами вчителів у школах. За його прогнозом, у найближчі 5-10 років роботи зможуть краще переносити предмети і вести осмислені бесіди, проте створення повністю автономних машин, що нагадують людей, займе набагато більше часу. Марга Хук розповіла, що за деякими прогнозами швидкозростаючий ринок роботів для освіти до 2025 року досягне 3,1 мільярда доларів.

"Наприклад, роботи-гуманоїди можуть використовуватися на гнучких виробничих підприємствах, працюючи разом із людьми над складанням деталей обладнання. Їх також можна використовувати для соціальної допомоги або як допоміжні засоби навчання в школах", — сказав професор.

Анджело Конгелозі додав, що роботи зможуть полегшити виконання рутинних завдань, проте завжди потрібні будуть фахівці, які їх контролюватимуть та обслуговуватимуть. Розробляти роботизовані машини та системи штучного інтелекту складно, і поступовий прогрес у цих технологіях дасть суспільству час підготуватися до змін.

Роботи зможуть навчати людей разом із педагогами Фото: Getty Images

Андроїди у медицині

Роботи-хірурги стануть у пригоді у віддалених районах або на полі бою, щоб проводити професійні операції пацієнтам, до яких не можуть дістатися лікарі-люди. Марга Хук вважає, що роботи набагато краще за людину підходять для точної хірургії, оскільки людські пальці та очі сильно обмежують можливості медиків. У бойових діях перші 30 секунд після отримання поранення найважливіші для виживання, а машини не бояться постраждати самі.

Роботи проти голоду

Письменниця також упевнена, що роботи змінять на краще сільське господарство і допоможуть нагодувати все людство, перемігши голод:

"У всьому світі не вистачає здорової їжі, а населення світу все ще зростає. Роботи можуть допомогти збільшити виробництво і забезпечити точне землеробство, а також підвищити врожайність, зменшити харчові відходи і доправляти продукти з пункту А в пункт Б", — підсумувала Марга Хук.

Раніше писали, що в Південній Кореї робот убив робітника на заводі. У центрі розподілу сільськогосподарської продукції в місті Косон апарат, що сортує продукцію, випадково затиснув 40-річного чоловіка, сприйнявши за коробку.