Переплутав із коробкою: у Південній Кореї робот помилково вбив робітника на заводі (відео)

За версією поліції, у безпілотного помічника, який коштує понад 3 мільйони гривень, стався збій у налаштуваннях, через що він "атакував" робітника і завдав йому травм, несумісних із життям.

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У центрі розподілу сільськогосподарської продукції в місті Косон (Південна Корея) стався нещасний випадок: промисловий робот на смерть задавив 40-річного робітника, прийнявши його за коробку з овочами. Про це повідомила щоденна газета Kyonghyang Sinmun у середу, 8 жовтня.

За повідомленням Національного поліцейського агентства Кенсан-Нам, яке цитує ЗМІ, працівник виробництва у вівторок, 7 жовтня, о 19:45 перевіряв помилки в датчиках робота промислової машини, що сортує продукцію. Троє колег стали свідками того, як чоловіка затиснуло між лінією сортування продукції (роликом) і рукою робота. Він зазнав серйозних травм обличчя і верхньої частини тіла, його доправили в лікарню, але він помер.

Робот-сортувальник, який убив людину на заводі в Косоні Фото: Asia news network

Поліція розслідує точну причину нещасного випадку і недбалість щодо особи, відповідальної за управління безпекою на підприємстві. На сьогодні робочою версією є та, що безпілотний робот, який сортує коробки з паприкою і переносить важкі палети, внаслідок збою налаштувань прийняв робітника за коробку з овочами.

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Зазначимо, що роботів на підприємстві встановили 2019 року. Кожен із них коштував 130 млн вон (близько 3,5 млн грн). Зараз на виробництві задумалися над тим, як зробити безпілотних помічників безпечнішими.

Крім того ЗМІ звернуло увагу читачів на те, що випадки неправильної ідентифікації та несправності промислових роботів трапляються один за одним як у Південній Кореї, так і за кордоном. Так, 27 березня робітник заводу з виробництва автозапчастин у Гунсані зазнав серйозних травм, будучи розчавленим роботом-машиною через несправність, що виникла під час огляду промислового робота. А у квітні 2022 р. на заводі з виробництва напоїв у Джінью-мен (Пхентхек) загинув робітник у віці 30 років, якого затиснуло під час огляду промислового робота, під'єднаного до конвеєрної стрічки.

Нагадаємо, на початку червня стало відомо, що БПЛА зі штучним інтелектом атакував оператора, щоб не заважав місії. Полковник ВПС США Такер Гамільтон каже, що машину намагалися відучити атакувати своїх, однак вона вирішила знищити центр зв'язку, яким керували люди. Усе відбувалося в симуляції.

А в березні 2016 року робот Софія зізналася, що буде знищувати людей. Робот Софія має зовнішність жінки, що володіє приємним голосом і зовнішнім виглядом. Вона призначена для роботи в охороні здоров'я, а також у сфері обслуговування людей та освіті. Подібне стало можливим внаслідок створення спеціального алгоритму, який дає змогу штучному мозку робота встановлювати з людиною зоровий контакт і розрізняти обличчя.