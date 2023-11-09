Перепутал с коробкой: в Южной Корее робот по ошибке убил рабочего на заводе (видео)

По версии полиции, у беспилотного помощника, который стоит более 3 миллионов гривен, произошел сбой в настройках, из-за чего он "атаковал" рабочего и нанес ему травмы, несовместимые с жизнью.

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В центре распределения сельскохозяйственной продукции в городе Косон (Южная Корея) произошел несчастный случай: промышленный робот насмерть задавил 40-летнего рабочего, приняв его за коробку с овощами. Об этом сообщила ежедневная газета Kyonghyang Sinmun в среду, 8 октября.

По сообщению Национального полицейского агентства Кенсан-Нам, которое цитирует СМИ, работник производства во вторник, 7 октября в 19:45 проверял ошибки в датчиках робота промышленной машины, сортирующей продукцию. Трое коллег стали свидетелями того, как мужчину зажало между линией сортировки продукции (роликом) и рукой робота. Он получил серьезные травмы лица и верхней части тела, был доставлен в больницу, но скончался.

Робот-сортировщик, убивший человека на заводе в Косоне Фото: Asia news network

Полиция расследует точную причину несчастного случая и халатность в отношении лица, ответственного за управление безопасностью на предприятии. На сегодня рабочая версией является та, что беспилотный робот, сортирующий коробки с паприкой и переносящий тяжелые палеты, в результате сбоя настроек принял рабочего за коробку с овощами.

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Отметим, что роботов на предприятии установили в 2019 году. Каждый из них стоил 130 млн вон ( около 3,5 млн грн). Сейчас на производстве задумались над тем, как сделать беспилотных помощников более безопасными.

Кроме того СМИ обратило внимание читателей на то, что случаи неправильной идентификации и неисправности промышленных роботов происходят один за другим как в Южной Корее, так и за рубежом. Так, 27 марта рабочий завода по производству автозапчастей в Гунсане получил серьезные травмы, будучи раздавленным роботом-машиной из-за неисправности, возникшей при осмотре промышленного робота. А в апреле 2022 г. на заводе по производству напитков в Джинью-мен (Пхентхэк) погиб рабочий в возрасте 30 лет, которого зажало при осмотре промышленного робота, подключенного к конвейерной ленте.

Напомним, в начале июня стало известно, что БПЛА с искусственным интеллектом атаковал оператора, чтобы не мешал миссии. Полковник ВВС США Такер Гамильтон говорит, что машину пытались отучить атаковать своих, однако она решила уничтожить центр связи, которым управляли люди. Все происходило в симуляции.

А в марте 2016 года робот София призналась, что будет уничтожать людей. Робот София имеет внешность женщины, обладающей приятным голосом и внешним видом. Она предназначена для работы в здравоохранении, а также в области обслуживания людей и образовании. Подобное стало возможно вследствие создания специального алгоритма, который позволяет искусственному мозгу робота устанавливать с человеком зрительный контакт и различать лица.