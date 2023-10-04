Восстание машин: в США беспилотное такси сбило женщину и остановилось над ней (фото)

Сперва женщину сбил автомобиль, которым управлял человек. Беспилотное такси попыталось остановиться, но расстояние до пострадавшей было слишком коротким.

Related video

В Сан-Франциско беспилотные такси Cruise снова оказались в центре скандала. В этот раз один из автомобилей сбил женщину и заблокировал спасателям доступ к ней. Об этом рассказали на сайте InsideEVs.

Женщина переходила улицу, пока ее не сбил автомобиль, которым управлял человек. После этого ее переехало беспилотное такси и остановилось над ней.

В Cruise заявили, что водитель, который сбил женщину, скрылся с места ДТП. По их словам, автономный автомобиль пытался затормозить, но расстояние до пострадавшей было слишком коротким.

Свидетели поделились, что беспилотное такси остановилось сразу после инцидента. В тот момент женщина находилась прямо под автомобилем.

Спасатели не могли сразу вытащить женщину из-под колес Фото: The San Francisco Chronicle

Спасателям пришлось воспользоваться челюстями жизни, чтобы вытащить женщину из-под колес. Ее доставили в местную больницу с тяжелыми травмами.

Важно

Производитель беспилотных авто угодил в скандал из-за провокационной рекламы

Как только беспилотное такси обнаружило препятствие под своей задней осью, оно остановилось и включило аварийные огни. Спасатели заблокировали датчики авто, после чего Cruise дистанционно отключили автономное управление транспортным средством.

Ранее Фокус сообщал, что в Сан-Франциско местные жители придумали, как легко и быстро остановить беспилотные автомобили.