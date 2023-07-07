Американцы придумали оригинальный способ борьбы с беспилотными авто (видео)

Группа людей из Safe Street Rebel занимается остановкой беспилотных автомобилей в Сан-Франциско. Компании по производству таких авто грозят обратиться в полицию.

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В Сан-Франциско местные жители придумали, как легко и быстро остановить беспилотные автомобили. Такие авто постепенно заполняют улицы города. Об этом сообщили на сайте The Drive.

В интернете появилась группа пользователей Safe Street Rebel. Эти люди борются с беспилотными автомобилями, которые активно тестируются на улицах Сан-Франциско.

В Safe Street Rebel поделились, что для остановки автономного транспорта достаточно поместить на его капот конус. "Так вы создадите единорога и временно остановите автомобиль", — пишут пользователи группы.

Чаще всего в городе можно заметить автономные такси Cruise и Waymo. Местные водители уже несколько раз сталкивались с тем, что такой транспорт создает проблемы на дорогах.

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В Waymo отреагировали на действия группы Safe Street Rebel. Представители компании заявили, что будут уведомлять правоохранительные органы о любом нежелательном или небезопасном вмешательстве в работу их автомобилей.

Компании по производству беспилотных автомобилей считают такие действия вандализмом Фото: twitter.com/SafeStreetRebel

В Safe Street Rebel считают, что беспилотные такси не только вредны для дорожного движения в Сан-Франциско, но и небезопасны с экологической точки зрения. В частности, они указывают на выбросы, связанные с производством аккумуляторов для электрических Chevrolet Bolt.

Ранее Фокус рассказал, что ОАЭ стали первой в мире страной, которая выдала национальную лицензию на поездки для беспилотных автомобилей.