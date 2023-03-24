В США беспилотные электромобили заблокировали улицу из-за непогоды (фото)

Cruise не стали отрицать тот факт, что в работе беспилотных такси произошел сбой. Причиной стал ураган в Сан-Франциско, из-за которого на одну из дорог упало дерево.

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В американском Сан-Франциско два беспилотных такси Cruise заблокировали проезд по улице из-за непогоды. Об этом рассказали на сайте abc7 News.

Компанией Cruise владеет корпорация General Motors. Несмотря на то, что они позиционируют роботакси как революцию в коммерческих поездках, их автомобили часто создают опасные ситуации на дорогах.

Инцидент произошел 22 марта после урагана, который пронесся по городу. На одну из дорог упало дерево, которое повредило линии электропередач. Спасателям пришлось установить на месте происшествия ограждающую ленту, из-за которой в работе беспилотных такси произошел сбой.

Сперва роботакси Cruise пытались проехать через ограждения, но искусственный интеллект заметил препятствие. Позже электромобили остановились, тем самым заблокировав дорогу.

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Опасный маневр: беспилотное такси вышло из строя и выехало на встречную полосу (видео)

Компания Cruise отреагировала на инцидент и не стала отрицать сбой в работе беспилотных такси. К месту происшествия направили экспертов, которые эвакуировали транспорт с дороги.

Ранее Фокус сообщал, что Hyundai совместно с Motional испытали на улицах Лас-Вегаса беспилотное такси на базе электромобиля Ioniq 5.