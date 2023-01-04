Беспилотное такси Hyundai Ioniq 5 испытали на улицах Лас-Вегаса (видео)

Роботакси отлично справляется даже с самыми сложными задачами. Публичный запуск беспилотного Hyundai Ioniq 5 в Лас-Вегасе состоится в конце 2023 года.

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Hyundai совместно с Motional испытали на улицах Лас-Вегаса беспилотное такси на базе электромобиля Ioniq 5. Видео, в котором показано то, как автономный автомобиль справляется со своими задачами, опубликовали на YouTube-канале автопроизводителя.

Роботакси Hyundai Ioniq 5 запустят в конце 2023 года в Лас-Вегасе. Затем услугу предложат в Лос-Анджелесе и других городах США. Также автономное такси уже проходит испытания на улицах Бостона, Сан-Диего и Сингапура.

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Hyundai Ioniq 5 получил более 30 датчиков и вычислительную систему с искусственным интеллектом для навигации. Автономное такси без проблем распознает препятствия и реагирует на них. Он отлично показал себя в городе, в котором полно странно одетых людей и необычных автомобилей.

Беспилотное такси принимает заказы точно так же, как и настоящие таксисты. Первое время на передних сидениях будут находиться операторы, которые в случае сбоя возьмут управление автомобилем в свои руки. Hyundai и Motional в 2024 году планируют избавиться от посторонней помощи, чтобы роботакси справлялось с задачами самостоятельно.

Ранее Фокус писал, что в Германии на автомагистрали A9 между Мюнхеном и Ингольштадтом появились новые дорожные знаки, которые служат ориентиром для автономных автомобилей.