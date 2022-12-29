В Южной Корее на маршруты выйдут беспилотные пассажирские автобусы (фото)

Автобусы будут курсировать по маршруту длиной 22,4 км. Первые три месяца пассажирам не придется платить за проезд.

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В Южной Корее впервые запустят беспилотные пассажирские автобусы. Они будут курсировать по 22,4-километровому маршруту, сообщает издание The Korea Times.

Маршрут автономных автобусов будет проходить между междугородным автовокзалом Седжон и станцией Осон в Чхонджу, провинция Северный Чхунчхон. Параллельно с ними будут курсировать и обычные автобусы.

Беспилотным автобусам присвоят отдельный номер маршрута. Сперва запустят только два автономных автобуса. В целях безопасности в них будут находиться водитель и работник службы безопасности. Беспилотники будут совершать в общей сложности шесть рейсов с полудня до 16:00 с понедельника по пятницу и будут останавливаться на восьми остановках.

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Сперва воспользоваться автономными автобусами бесплатно смогут все желающие. Для этого нужно подать заявку на пробный период при помощи QR-кода. Он будет действовать три месяца, после чего с пассажиров будет взиматься плата за проезд. Стоимость услуг такая же, как и за проезд на обычном автобусе.

Власти Чхонджу планируют сделать весь общественный транспорт в городе автономным уже к 2025 году. Также планируется адаптировать дороги не только для общественного беспилотного транспорта, но и для частного.

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