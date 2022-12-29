У Південній Кореї на маршрути вийдуть безпілотні пасажирські автобуси (фото)

Автобуси курсуватимуть маршрутом довжиною 22,4 км. Перші три місяці пасажирам не доведеться платити за проїзд.

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У Південній Кореї вперше запустять безпілотні пасажирські автобуси. Вони курсуватимуть 22,4-кілометровим маршрутом, повідомляє видання The Korea Times.

Маршрут автономних автобусів проходитиме між міжміським автовокзалом Седжон і станцією Осон у Чхонджу, що в провінції Північний Чхунчхон. Паралельно з ними курсуватимуть і звичайні автобуси.

Безпілотним автобусам присвоять окремий номер маршруту. Спершу запустять лише два автономні автобуси. З метою безпеки в них перебуватиме водій і працівник служби безпеки. Безпілотники здійснюватимуть шість рейсів із полудня до 16:00 з понеділка по п'ятницю та зупинятимуться на восьми зупинках.

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Спершу скористатися автономними автобусами безплатно зможуть усі охочі. Для цього потрібно подати заявку на пробний період за допомогою QR-коду. Він діятиме три місяці, після чого з пасажирів стягуватиметься плата за проїзд. Вартість послуг така сама, як і за проїзд на звичайному автобусі.

Влада Чхонджу планує зробити весь громадський транспорт у місті автономним уже до 2025 року. Також планується адаптувати дороги не лише для громадського безпілотного транспорту, а й приватного.

Раніше Фокус писав, яким був перший пасажирський автобус українського виробництва.