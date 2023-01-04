Безпілотне таксі Hyundai Ioniq 5 випробували на вулицях Лас-Вегаса (відео)

Роботаксі справляється навіть із найскладнішими завданнями. Публічний запуск безпілотного Hyundai Ioniq 5 у Лас-Вегасі відбудеться наприкінці 2023 року.

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Hyundai спільно з Motional випробували на вулицях Лас-Вегаса безпілотне таксі на базі електромобіля Ioniq 5. Відео, де показано, як автономний автомобіль справляється зі своїми завданнями, опублікували на YouTube-каналі автовиробника.

Робаксі Hyundai Ioniq 5 запустять наприкінці 2023 року в Лас-Вегасі. Потім послугу запропонують у Лос-Анджелесі й інших містах США. Також автономне таксі вже проходить випробування на вулицях Бостона, Сан-Дієго та Сінгапура.

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Hyundai Ioniq 5 отримав понад 30 датчиків і обчислювальну систему зі штучним інтелектом для навігації. Автономне таксі без проблем розпізнає перешкоди й реагує на них. Він чудово показав себе в місті, де повно дивно одягнених людей і незвичайних автомобілів.

Безпілотне таксі приймає замовлення так само, як і справжні таксисти. Перший час на передніх сидіннях будуть оператори, які в разі збою візьмуть керування автомобілем у свої руки. Hyundai та Motional у 2024 році планують позбутися сторонньої допомоги, щоб роботаксі справлялося із завданнями самостійно.

Раніше Фокус писав, що в Німеччині на автомагістралі A9 між Мюнхеном та Інгольштадтом з'явилися нові дорожні знаки, які є орієнтиром для автономних автомобілів.