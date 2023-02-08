Опасный маневр: беспилотное такси вышло из строя и выехало на встречную полосу (видео)

Искусственный интеллект все еще обучается, но из-за этого появляются опасные ситуации на дороге. К счастью, беспилотное такси вовремя вернулось на свою полосу движения.

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В США заметили автономное такси Waymo на базе Jaguar I-Pace, который совершил сразу несколько опасных маневров. Видео опубликовали на YouTube-канале Kevin Chen.

Беспилотные автомобили все чаще встречаются на дорогах общего пользования. Крупные компании не только тестируют свои автономные авто, но и постепенно выводят их на рынок.

Компания Waymo с ноября 2022 года запустила проект беспилотных такси, которые работают 24 часа в сутки и семь дней в неделю. Они ездят по улицам Сан-Франциско и могут самостоятельно перевозить клиентов.

Автономным автомобилям требуется время на обучение. Именно поэтому в интернете часто появляются видео, в которых беспилотный транспорт совершает странные, а иногда и опасные маневры на дороге.

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В одном из таких роликов видно, как автономное такси сперва поворачивает налево, не пропустив при этом другие автомобили. После этого беспилотный автомобиль быстро выезжает на встречную полосу. К счастью, искусственный интеллект быстро исправил ситуацию.

Несмотря на опасные маневры, беспилотные автомобили все еще способны приятно удивить. Такси Waymo может разворачиваться в узком пространстве и быстро перестраиваться при необходимости.

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