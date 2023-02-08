Небезпечний маневр: безпілотне таксі вийшло з ладу та виїхало на зустрічну смугу (відео)

Штучний інтелект все ще навчається, але через це виникають небезпечні ситуації на дорозі. На щастя, безпілотне таксі вчасно повернулося на свою смугу руху.

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У США помітили автономне таксі Waymo на базі Jaguar I-Pace, яке здійснило одразу кілька небезпечних маневрів. Відео опублікували на YouTube каналі Kevin Chen.

Безпілотні автомобілі все частіше трапляються на дорогах загального користування. Великі компанії не лише тестують свої автономні авто, а й поступово виводять їх на ринок.

Компанія Waymo з листопада 2022 року запустила проєкт безпілотних таксі, які працюють 24 години на добу та сім днів на тиждень. Вони їздять вулицями Сан-Франциско та можуть самостійно перевозити клієнтів.

Автономним автомобілям потрібен час для навчання. Саме тому в інтернеті часто з'являються відео, в яких безпілотний транспорт здійснює дивні, інколи ж і небезпечні маневри на дорозі.

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В одному з таких роликів видно, як автономне таксі спершу повертає ліворуч, не пропустивши інших автомобілів. Після цього безпілотний автомобіль швидко виїжджає на зустрічну смугу. На щастя, штучний інтелект вчасно виправив ситуацію.

Попри небезпечні маневри, безпілотні автомобілі досі здатні приємно здивувати. Таксі Waymo може розвертатися у вузькому просторі та швидко перебудовуватися за потреби.

Раніше Фокус писав, що британська компанія HVS працює над створенням двох водневих вантажівок з автономним керуванням.