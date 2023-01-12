Безпілотний електромобіль збився з маршруту та виїхав на велосипедну доріжку (відео)

Безпілотні електромобілі вже перевозять пасажирів у містах США. Цього разу в роботі одного з автомобілів стався збій, через що він збився з маршруту.

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В американському місті Остін, штат Техас, помітили безпілотний електромобіль Cruise, який збився із запланованого маршруту. Через збій системи автомобіль виїхав на велосипедну доріжку. Про це розповіли на сайті The Sun.

Безпілотні електромобілі Cruise перевозять пасажирів у кількох містах США. Часто вони чудово справляються зі своїм завданням, але не цього разу.

Велосипедист Роберт Фостер по дорозі зняв на відео як автономний електромобіль виїхав на велосипедну доріжку. Він зазначив, що автомобіль також надто широко зайшов у поворот, створивши небезпечну ситуацію на дорозі.

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За словами Фостера, велосипедисти не можуть почуватися у безпеці, поки поряд із ними їздять безпілотні автомобілі. Він додав, що наявність водія на випадок непередбаченої ситуації може покращити ситуацію.

Раніше Фокус писав, що Hyundai разом із Motional випробували на вулицях Лас-Вегаса безпілотне таксі на базі електромобіля Ioniq 5.

Також ми повідомляли, що Google та Geely представили інноваційне безпілотне таксі, яке не потребує втручання з боку водія.