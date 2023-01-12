Беспилотный электромобиль сбился с маршрута и выехал на велосипедную дорожку (видео)

Беспилотные электромобили уже перевозят пассажиров в городах США. В этот раз в работе одного из автомобилей произошел сбой, из-за чего он сбился с маршрута.

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В американском городе Остин, штат Техас, заметили беспилотный электромобиль Cruise, который сбился с запланированного маршрута. Из-за сбоя системы автомобиль выехал на велосипедную дорожку. Об этом рассказали на сайте The Sun.

Беспилотные электромобили Cruise перевозят пассажиров в нескольких городах США. Часто они отлично справляются со своей задачей, но не в этот раз.

Велосипедист Роберт Фостер по дороге снял на видео, как автономный электромобиль выехал на велосипедную дорожку. Он отметил, что автомобиль также слишком широко зашел в поворот, создав опасную ситуацию на дороге.

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По словам Фостера, велосипедисты не могут чувствовать себя в безопасности, пока рядом с ними ездят беспилотные автомобили. Он добавил, что наличие водителя на случай непредвиденной ситуации может улучшить ситуацию.

Ранее Фокус писал, что Hyundai совместно с Motional испытали на улицах Лас-Вегаса беспилотное такси на базе электромобиля Ioniq 5.

Также мы сообщали, что Google и Geely представили инновационное беспилотное такси, которое не требует вмешательства со стороны водителя.