Поддержите нас
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Беспилотный электромобиль сбился с маршрута и выехал на велосипедную дорожку (видео)

Беспилотник, Электромобили, Авто, Автомобили, Такси, США, Видео, Велосипедисты
Фото: Скриншот | В работе беспилотного электромобиля Cruise произошел сбой

Беспилотные электромобили уже перевозят пассажиров в городах США. В этот раз в работе одного из автомобилей произошел сбой, из-за чего он сбился с маршрута.

Related video

В американском городе Остин, штат Техас, заметили беспилотный электромобиль Cruise, который сбился с запланированного маршрута. Из-за сбоя системы автомобиль выехал на велосипедную дорожку. Об этом рассказали на сайте The Sun.

Беспилотные электромобили Cruise перевозят пассажиров в нескольких городах США. Часто они отлично справляются со своей задачей, но не в этот раз.

Велосипедист Роберт Фостер по дороге снял на видео, как автономный электромобиль выехал на велосипедную дорожку. Он отметил, что автомобиль также слишком широко зашел в поворот, создав опасную ситуацию на дороге.

Важно
Презентован инновационный беспилотный шаттл, рассчитанный на 22 пассажира (фото)
Презентован инновационный беспилотный шаттл, рассчитанный на 22 пассажира (фото)

По словам Фостера, велосипедисты не могут чувствовать себя в безопасности, пока рядом с ними ездят беспилотные автомобили. Он добавил, что наличие водителя на случай непредвиденной ситуации может улучшить ситуацию.

Ранее Фокус писал, что Hyundai совместно с Motional испытали на улицах Лас-Вегаса беспилотное такси на базе электромобиля Ioniq 5.

Также мы сообщали, что Google и Geely представили инновационное беспилотное такси, которое не требует вмешательства со стороны водителя.