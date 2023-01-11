Презентован инновационный беспилотный шаттл, рассчитанный на 22 пассажира (фото)

ZF и Beep оснастили свой новый шаттл самыми передовыми технологиями. Он сможет проехать до 130 км исключительно на электротяге.

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Компания ZF совместно с производителем автономного транспорта Beep представили инновационный шаттл, который может самостоятельно передвигаться по дорогам. Подробности рассказали на сайте TechCrunch.

Автономный шаттл следующего поколения может ездить самостоятельно без участия человека. Он будет построен в сотрудничестве с компанией Oxbotica, занимающейся разработкой программного обеспечения.

ZF уже развернула свои шаттлы в Роттердаме и Масдар-Сити. В общей сложности они проехали 62 миллиона километров с более чем 14 миллионами пассажиров.

В новом шаттле будут реализованы другие новые технологии, включая платформу подключения ZF ProConnect, которая обеспечивает связь с окружающей инфраструктурой и облаком, а также суперкомпьютер ZF ProAI.

[ + – ] Шаттл обладает самыми передовыми технологиями Фото: ZF

Для решения сложных задач общая вычислительная мощность последней версии ProAI от ZF может достигать 1500 TOPS, что на 50% больше, чем в предыдущей версии шаттла. Компания заявила, что уже заказала более 13 миллионов единиц и ожидает дальнейшего роста в будущем.

Шаттл ZF сможет перевозить до 22 пассажиров. В нем будут оборудованы 15 сидячих мест.

[ + – ] В шаттле предусмотрены 15 сидячих мест Фото: ZF

В автономном транспорте есть автоматический пандус и ограничители для инвалидных колясок. Они соответствуют Закону об американцах-инвалидах.

Новый шаттл ZF сможет развивать скорость до 80 км/ч. Будут предложены варианты аккумуляторов емкостью от 50 до 100 кВтч. Они смогут проехать до 130 км на электротяге.

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Шаттл планируют запустить в серийное производство в 2026 году. Пока прототипы проходят тестовые испытания.

Ранее Фокус писал, что General Motors представили беспилотный шаттл Cruise Origin на шесть мест.