Маршрутка будущего: Pininfarina показала необычный беспилотный автобус (фото)

Holon Mover выделяется своей ориентированностью на людей с повышенными потребностями. Информация внутри дублируется на шрифт Брайля, а удобный пандус поможет пассажирам с ограниченными физическими возможностями.

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Pininfarina создала концепт беспилотного автобуса для компании Holon. Он оснащается передовыми технологиями и обладает необычным дизайном. Подробности об авто сообщили на сайте Carscoops.

Holon Mover получил футуристичный дизайн с кузовом прямоугольной формы. Спереди и сзади расположена круглая светодиодная оптика.

[ + – ] Дизайн Holon Mover выглядит необычно Фото: Pininfarina

Holon и Pininfarina отметили, что Mover был разработан "с нуля" с учетом потребностей меньшинств. Он имеет пандус, чтобы помочь пассажирам с ограниченными физическими возможностями, и складные сиденья с замками в полу для защиты инвалидных колясок.

[ + – ] Внутри Holon Mover расположен удобный интерьер с множеством информационных дисплеев Фото: Pininfarina

Внутри Holon Mover установлены несколько больших дисплеев с информацией о погоде на улице и маршруте. Для слабовидящих пассажиров предусмотрен шрифт Брайля, который будет обновляться в реальном времени.

"Дизайн Holon Mover сочетает в себе две черты характера: дружелюбие и привлекательность, а также технологичность и ясность. Это касается как экстерьера, так и интерьера. Это сразу же делает его иконой дизайна", — сказал генеральный директор Pininfarina Сильвио Пьетро Ангори.

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Holon Mover будет оснащаться резервными датчиками, инновационной картографической технологией и передовым программным обеспечением для вождения. Его можно использовать для перевозки пассажиров в аэропортах, кампусах и парках.

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