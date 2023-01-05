Маршрутка майбутнього: Pininfarina показала незвичайний безпілотний автобус (фото)
Holon Mover вирізняється своєю орієнтованістю на людей із підвищеними потребами. Інформація всередині дублюється на шрифт Брайля, зручний пандус допоможе пасажирам з обмеженими фізичними можливостями.
Pininfarina створила концепт безпілотного автобуса для Holon. Він оснащується передовими технологіями і має незвичайний дизайн. Подробиці про авто повідомили на сайті Carscoops.
Holon Mover отримав футуристичний дизайн із кузовом прямокутної форми. Спереду та ззаду розташована кругла світлодіодна оптика.
Holon та Pininfarina зазначили, що Mover був розроблений "з нуля" з урахуванням потреб меншин. Він має пандус, щоб допомогти пасажирам з обмеженими фізичними можливостями, та складані сидіння із замками у підлозі для захисту інвалідних візків.
Усередині Holon Mover встановлені кілька великих дисплеїв з інформацією про погоду на вулиці та маршрут. Для людей з вадами зору пасажирів передбачений шрифт Брайля, який оновлюватиметься в реальному часі.
"Дизайн Holon Mover поєднує в собі дві риси характеру: дружелюбність і привабливість, а також технологічність і ясність. Це стосується як екстетер'єру, так і інтер'єру. Це відразу робить його іконою дизайну", — сказав генеральний директор Pininfarina Сільвіо П'єтро Ангорі.Важливо
Holon Mover оснащуватиметься резервними датчиками, інноваційною картографічною технологією та передовим програмним забезпеченням для водіння. Його можна використовувати для перевезення пасажирів в аеропортах, кампусах та парках.
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