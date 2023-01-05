Маршрутка майбутнього: Pininfarina показала незвичайний безпілотний автобус (фото)

Holon Mover вирізняється своєю орієнтованістю на людей із підвищеними потребами. Інформація всередині дублюється на шрифт Брайля, зручний пандус допоможе пасажирам з обмеженими фізичними можливостями.

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Pininfarina створила концепт безпілотного автобуса для Holon. Він оснащується передовими технологіями і має незвичайний дизайн. Подробиці про авто повідомили на сайті Carscoops.

Holon Mover отримав футуристичний дизайн із кузовом прямокутної форми. Спереду та ззаду розташована кругла світлодіодна оптика.

[ + – ] Дизайн Holon Mover виглядає надзвичайно Фото: Pininfarina

Holon та Pininfarina зазначили, що Mover був розроблений "з нуля" з урахуванням потреб меншин. Він має пандус, щоб допомогти пасажирам з обмеженими фізичними можливостями, та складані сидіння із замками у підлозі для захисту інвалідних візків.

[ + – ] Усередині Holon Mover розташований зручний інтер'єр з безліччю інформаційних дисплеїв Фото: Pininfarina

Усередині Holon Mover встановлені кілька великих дисплеїв з інформацією про погоду на вулиці та маршрут. Для людей з вадами зору пасажирів передбачений шрифт Брайля, який оновлюватиметься в реальному часі.

"Дизайн Holon Mover поєднує в собі дві риси характеру: дружелюбність і привабливість, а також технологічність і ясність. Це стосується як екстетер'єру, так і інтер'єру. Це відразу робить його іконою дизайну", — сказав генеральний директор Pininfarina Сільвіо П'єтро Ангорі.

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Holon Mover оснащуватиметься резервними датчиками, інноваційною картографічною технологією та передовим програмним забезпеченням для водіння. Його можна використовувати для перевезення пасажирів в аеропортах, кампусах та парках.

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