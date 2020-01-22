Без руля и педалей. General Motors показал беспилотный шаттл Cruise Origin на шесть мест

Автомобиль подойдет для использования в качестве роботакси

Компания General Motors представила беспилотное транспортное средство Cruise Origin, рассчитанное на шесть пассажирских мест. Об этом сообщает Engadget.

У шестиместного шаттла нет руля и педалей, он полностью беспилотный и предназначен для совместного использования. В микроавтобусе установлены по три сидения с каждой стороны, которые обращены друг к другу. Также имеются раздвижные двери, которые открываются как в вагонах метро.

Пока остается неизвестными емкость аккумулятора или стоимость транспортного средства. В компании утверждают, что среднестатистический американец будет экономить до 5 тыс. долларов в год благодаря автомобилю.

Исполнительные директоры пообещали обнародовать больше информации о производстве этого "серийного" автомобиля.

Кроме этого, в компании считают, что из-за модульной конструкции автомобиля, он подойдет для использования в качестве роботакси, а его датчики будут иметь "сверхчеловеческую" способность распознавать пешеходов и ориентироваться в плохую погоду.

Как ранее сообщал Фокус: