Представлен Hyundai Ioniq 5 с автопилотом четвертого уровня

Компания Motional представила свое роботакси следующего поколения, которое построено на базе недавно представленного Hyundai Ioniq 5.

Роботизированное такси Ioniq 5 должно с 2023 года уже массово перевозить пассажиров через сервис Lyft. Хэтчбек четвертый уровень автономности по классификации SAE. Это означает, что он может работать полностью автономно при определенных обстоятельствах.

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Такси Ioniq 5 имеет более чем 30 датчиков и несколько камер, радар и LiDAR. Многие датчики специально сделаны видимыми, чтобы дать понять другим участникам дорожного движения о необычности электромобиля перед ними. Данные датчиков передаются в блок управления Motional, который с помощью машинного обучения позволяет автомобилю ориентироваться в сложных дорожных ситуациях.

Внутри Ioniq 5 Robotaxi установлен набор интерфейсов, ориентированных на водителя. Компания Motional сотрудничала с Hyundai на протяжении всего процесса проектирования, чтобы обеспечить полную интеграцию ее технологий в платформу Ioniq 5. Motional и Hyundai заявляют, что всеми базовыми функциями (включая торможение, ускорение, рулевое управление и навигацию) можно управлять дистанционно.

Ранее Фокус сообщал, что Hyundai рассекретил компактный кроссовер Casper. Новый кроссовер построен на платформе K1, которая уже лежит в основе таких "малышей", как Hyundai i10 и Kia Picanto.