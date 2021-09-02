Представлений Hyundai Ioniq 5 з автопілотом четвертого рівня

Компанія Motional представила своє роботаксі наступного покоління, яке побудоване на базі нещодавно представленого Hyundai Ioniq 5.

Роботизоване таксі Ioniq 5 має з 2023 року вже масово перевозити пасажирів через сервіс Lyft. Хетчбек четвертого рівня автономності за класифікацією SAE. Це означає, що він може працювати повністю автономно за певних обставин.

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Таксі Ioniq 5 має понад 30 датчиків і кілька камер, радар і LiDAR. Багато датчиків спеціально зроблені видимими, щоб дати зрозуміти іншим учасникам дорожнього руху про незвичайність електромобіля перед ними. Дані датчиків передаються в блок управління Motional, який за допомогою машинного навчання дозволяє автомобілю орієнтуватися в складних дорожніх ситуаціях.

Усередині Ioniq 5 Robotaxi встановлений набір інтерфейсів, орієнтованих на водія. Компанія Motional співпрацювала з Hyundai протягом усього процесу проектування, щоб забезпечити повну інтеграцію її технологій у платформу Ioniq 5. Motional і Hyundai заявляють, що всіма базовими функціями (включаючи гальмування, прискорення, кермове управління і навігацію) можна управляти дистанційно.

Раніше Фокус повідомляв, що Hyundai розсекретив компактний кросовер Casper. Новий кросовер побудований на платформі K1, яка вже лежить в основі таких "малюків", як Hyundai i10 і Kia Picanto.