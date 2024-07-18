"Ты ничем не лучше меня!": в США прохожий вступил в противостояние с беспилотным автомобилем (видео)

Житель Сан-Франциско поругался с автомобилем Waymo и требовал от него "работать вместе".

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Житель Сан-Франциско вступил в спор с беспилотным автомобилем, орал на него и требовал сотрудничества. А потом напал на того, кто его снимал. Об этом пишет Daily Mail.

Хулиган заблокировал беспилотный автомобиль Waymo, издеваясь над ним, а затем предположительно напал на того, кто снимал на видео его странные выходки. Теперь его разыскивает полиция.

Инцидент произошел около часа ночи в районе Пасифик-Хайтс в Сан-Франциско.

Неопознанный мужчина стал перед автомобилем, не давая ему проехать. Искусственный интеллект отказался рисковать и ехать дальше.

"Что ты собираешься делать? Я хочу это увидеть, давай, Waymo, дай мне что-нибудь, с чем можно поработать", — кричал хулиган машине.

В США хулиган напал на беспилотный автомобиль

На опубликованном полицией видео видно, как мужчина подходит прямо к капоту автомобиля, после чего тот дает задний ход, стараясь избежать столкновения.

В другой части видео видно, как он стучит по капоту автомобиля и кричит: "Эй, давай работать друг на друга".

Автомобиль отреагировал роботизированным голосом на сообщение "обнаружено небезопасное поведение" и подал звуковой сигнал.

"Ты ничем не лучше меня", — крикнул в ответ молодой человек.

Затем мужчина посмотрел прямо на авто и сделал неодобрительный жест, как будто машина была человеком, на которого он был обижен.

"Да ладно, мы же друзья, Waymo, мы чертовы друзья, ты же сказал мне, что будешь на меня работать", — сказал он.

На этом видео заканчивается, но полиция утверждает, что в какой-то момент мужчина, снимавший видео, сказал ему прекратить и позволить машине ехать своей дорогой. После чего хулиган на него напал и избил.

Свидетель остановил полицейскую машину, и офицеры обнаружили мужчину без сознания с опасными для жизни травмами, включая перелом черепа.

Ранее Фокус сообщал, что в Сан-Франциско местные жители придумали, как легко и быстро остановить беспилотные автомобили.

Однако это не всегда работает, так, в Сан-Франциско беспилотное такси Cruise сбило женщину и наехало на нее.