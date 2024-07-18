"Ти нічим не кращий за мене!": у США перехожий вступив у протистояння з безпілотним автомобілем (відео)

Житель Сан-Франциско посварився з автомобілем Waymo і вимагав від нього "працювати разом".

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Житель Сан-Франциско вступив у суперечку з безпілотним автомобілем, кричав на нього і вимагав співпраці. А потім напав на того, хто його знімав. Про це пише Daily Mail.

Хуліган заблокував безпілотний автомобіль Waymo, знущаючись з нього, а потім, імовірно, напав на того, хто знімав на відео його дивні витівки. Тепер його розшукує поліція.

Інцидент стався приблизно о першій годині ночі в районі Пасифік-Гайтс у Сан-Франциско.

Непізнаний чоловік став перед автомобілем, не даючи йому проїхати. Штучний інтелект відмовився ризикувати і їхати далі.

"Що ти збираєшся робити? Я хочу це побачити, давай, Waymo, дай мені що-небудь, з чим можна попрацювати", — кричав хуліган машині.

У США хуліган напав на безпілотний автомобіль

На опублікованому поліцією відео видно, як чоловік підходить прямо до капота автомобіля, після чого той дає задній хід, намагаючись уникнути зіткнення.

В іншій частині відео видно, як він стукає по капоту автомобіля і кричить: "Гей, давай працювати один на одного".

Автомобіль відреагував роботизованим голосом на повідомлення "виявлено небезпечну поведінку" і подав звуковий сигнал.

"Ти нічим не кращий за мене", — крикнув у відповідь молодий чоловік.

Потім чоловік подивився прямо на авто і зробив несхвальний жест, ніби машина була людиною, на яку він був ображений.

"Та годі, ми ж друзі, Waymo, ми чортові друзі, ти ж сказав мені, що будеш на мене працювати", — сказав він.

На цьому відео закінчується, але поліція стверджує, що в якийсь момент чоловік, який знімав відео, сказав йому припинити і дозволити машині їхати своєю дорогою. Після чого хуліган на нього напав і побив.

Свідок зупинив поліцейську машину, і офіцери виявили непритомного чоловіка з небезпечними для життя травмами, включно з переломом черепа.

Раніше Фокус повідомляв, що в Сан-Франциско місцеві жителі придумали, як легко і швидко зупинити безпілотні автомобілі.

Однак це не завжди працює, так, у Сан-Франциско безпілотне таксі Cruise збило жінку і наїхало на неї.