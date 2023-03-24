У США безпілотні електромобілі заблокували вулицю через негоду (фото)

Cruise не стали заперечувати той факт, що у роботі безпілотних таксі стався збій. Причиною став ураган у Сан-Франциско, через який на одну з доріг упало дерево.

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В американському Сан-Франциско два безпілотні таксі Cruise заблокували проїзд вулицею через негоду. Про це розповіли на сайті abc7 News.

Компанія Cruise володіє корпорацією General Motors. Незважаючи на те, що вони позиціонують роботакс як революцію в комерційних поїздках, їх автомобілі часто створюють небезпечні ситуації на дорогах.

Інцидент стався 22 березня після урагану, який пронісся містом. На одну з доріг упало дерево, яке зашкодило лінії електропередач. Рятувальникам довелося встановити на місці пригоди стрічку, що огороджує, через яку в роботі безпілотних таксі стався збій.

Спочатку роботаксі Cruise намагалися проїхати через огорожі, але штучний інтелект помітив перешкоду. Пізніше електромобілі зупинилися, заблокувавши дорогу.

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Небезпечний маневр: безпілотне таксі вийшло з ладу та виїхало на зустрічну смугу (відео)

Компанія Cruise відреагувала на інцидент і не стала заперечувати збій у роботі безпілотних таксі. До місця події направили експертів, які евакуювали транспорт із дороги.

Раніше Фокус повідомляв, що Hyundai спільно з Motional випробували на вулицях Лас-Вегаса безпілотне таксі на базі електромобіля Ioniq 5.