Первая в мире страна выдала лицензию для беспилотных автомобилей

В ОАЭ выдали первую в мире национальную лицензию для автономного транспорта. Разрешение позволит свободно проводить поездки во всех частях страны.

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ОАЭ стали первой в мире страной, которая выдала национальную лицензию на поездки для беспилотных автомобилей. Такое разрешение получила китайская компания WeRide. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

WeRide будет тестировать на территории ОАЭ свои автономные транспортные средства 4-го уровня. Компания получила право свободно проводить поездки во всех частях страны.

В WeRide подчеркнули, что это первая подобная лицензия, выданная в стране, а также первая лицензия национального уровня, выданная компании-производителю автономных транспортных средств в мире. Эти автомобили могут передвигаться самостоятельно, но водитель в любой момент может взять управление в свои руки.

В ОАЭ решили выдать лицензию WeRide после того, как было объявлено о развитии беспилотного транспорта в стране. В Дубае к 2030 году планируют добиться того, чтобы 25% от всего транспорта в городе составляли автономные авто.

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WeRide впервые начала тестировать свой беспилотный транспорт на дорогах общего пользования в ОАЭ еще в 2022 году. Теперь же компания планирует увеличить количество испытаний в стране.

Ранее Фокус сообщал, что в американском городе Остин заметили беспилотный электромобиль Cruise, который сбился с запланированного маршрута.