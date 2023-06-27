В Литве организовали доставку продуктов на беспилотных авто (фото)

Беспилотные авто начали работать в службе доставки покупок из супермаркета в Вильнюсе. Они способны развить скорость до 25 км/ч и перевозить до семи заказов одновременно.

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В Вильнюсе стартовал интересный проект по доставке продуктов из супермаркетов. Вместо курьеров их будут привозить беспилотные автомобили. Об этом сообщает литовский сайт LRT.

Три беспилотника будут работать на доставке 2 месяца Фото: LRT

Вильнюс стал первым европейским городом, где заработала беспилотная доставка продуктов. Ранее аналогичные проекты воплотили в жизнь в США и Китае.

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Инициатором использования автономного транспорта стала служба доставки LastMile (аналог Glovo и Bolt Food). На этапе испытаний три беспилотных авто будут на протяжении двух месяцев выполнять заказы клиентов одной из сетей супермаркетов. Для вызова авто нужно оформить доставку через мобильное приложение.

Один автомобиль может одновременно взять до семи заказов Фото: LRT

В проекте задействованы беспилотные авто эстонской компании Clevon. Они способны развить 25 км/ч и могут взять одновременно до семи заказов (они хранятся в отдельных запираемых отсеках).

Максимальная скорость Clevon составляет 25 км/ч Фото: LRT

Беспилотные электромобили Clevon оснащены набором камер и датчиков. Во время испытаний на улицах Вильнюса за ними в режиме реального времени следят операторы.

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