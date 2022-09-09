Прощайте, курьеры: Uber начинает доставку еды беспилотными автомобилями (видео)

Доставку еды Uber Eats будут осуществлять миниатюрные беспилотные авто Nuro R2. На первых порах их запустят в нескольких американских городах.

В скором времени доставляющих еду курьеров могут вытеснить беспилотные авто. Сервис Uber Eats уже начал эксплуатацию автономного транспорта. Об этом сообщается на его странице в Twitter.

[ + – ] После введения пин-кода открываются багажные отсеки и можно забрать заказ

На первых порах новая услуга будет запущена в статусе пилотного проекта в штатах Техас, Калифорния и Аризона. Уже известно, что первые беспилотники начнут доставку еды городах Хьюстон и Маунтин-Вью.

Партнером Uber Eats выступает компания Nuro. Ее беспилотные электрокары R2 уже сертифицированы и используются службами доставки с 2021 года.

[ + – ] Nuro R2 разгоняется до 40 км/ч и может работать целый день без подзарядки

Беспилотный автомобиль Nuro R2 способен разгоняться до 40 км/ч, а его батареи на 31 кВт∙ч хватает на день работы. Он оснащен камерами, сенсорами и лазерным дальномером лидаром.

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При заказе в Uber Eats клиент получает специальный пин-код. Его нужно ввести на тачскрине Nuro R2 – тогда откроется багажный отсек и можно будет забрать еду.

В Uber шутят, что беспилотная доставка имеет важное преимущество – не нужно платить чаевые. К тому же, это позволяет сэкономить на зарплате сотрудникам, а также повысить безопасность дорожного движения, ведь не секрет, что курьеры на велосипедах или скутерах нередко нарушают ПДД.

Примечательно, что Uber Eats — не первые, кто запустил доставку еды беспилотниками. Подобный сервис уже год работает в Пекине.

Также Фокус сообщал, что в Китае разрабатывают кресло-катапульту для авто.