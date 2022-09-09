Прощайте, курьеры: Uber начинает доставку еды беспилотными автомобилями (видео)
Доставку еды Uber Eats будут осуществлять миниатюрные беспилотные авто Nuro R2. На первых порах их запустят в нескольких американских городах.
В скором времени доставляющих еду курьеров могут вытеснить беспилотные авто. Сервис Uber Eats уже начал эксплуатацию автономного транспорта. Об этом сообщается на его странице в Twitter.
На первых порах новая услуга будет запущена в статусе пилотного проекта в штатах Техас, Калифорния и Аризона. Уже известно, что первые беспилотники начнут доставку еды городах Хьюстон и Маунтин-Вью.
Партнером Uber Eats выступает компания Nuro. Ее беспилотные электрокары R2 уже сертифицированы и используются службами доставки с 2021 года.
Беспилотный автомобиль Nuro R2 способен разгоняться до 40 км/ч, а его батареи на 31 кВт∙ч хватает на день работы. Он оснащен камерами, сенсорами и лазерным дальномером лидаром.Важно
При заказе в Uber Eats клиент получает специальный пин-код. Его нужно ввести на тачскрине Nuro R2 – тогда откроется багажный отсек и можно будет забрать еду.
В Uber шутят, что беспилотная доставка имеет важное преимущество – не нужно платить чаевые. К тому же, это позволяет сэкономить на зарплате сотрудникам, а также повысить безопасность дорожного движения, ведь не секрет, что курьеры на велосипедах или скутерах нередко нарушают ПДД.
Примечательно, что Uber Eats — не первые, кто запустил доставку еды беспилотниками. Подобный сервис уже год работает в Пекине.
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