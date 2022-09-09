Прощайте, кур'єри: Uber починає доставку їжі безпілотними автомобілями (відео)
Доставку їжі Uber Eats здійснюватимуть мініатюрні безпілотні автомобілі Nuro R2. Спочатку їх запустять у кількох американських містах.
Кур'єрів, які незабаром доставляють їжу, можуть витіснити безпілотні авто. Сервіс Uber Eats уже розпочав експлуатацію автономного транспорту. Про це повідомляється на його сторінці у Twitter.
Спочатку нова послуга буде запущена в статусі пілотного проєкту в штатах Техас, Каліфорнія та Аризона. Вже відомо, що перші безпілотники розпочнуть доставку їжі містах Г'юстон і Маунтін-В'ю.
Партнером Uber Eats є компанія Nuro. Її безпілотні електрокари R2 вже сертифіковані та використовуються службами доставки з 2021 року.
Безпілотний автомобіль Nuro R2 здатний розганятись до 40 км/год, а його батареї на 31 кВт∙год вистачає на день роботи. Він оснащений камерами, сенсорами та лазерним далекоміром лідаром.Важливо
Пвд час замовлення в Uber Eats клієнт отримує спеціальний пін-код. Його потрібно ввести на тачскрині Nuro R2 — тоді відчиниться багажний відсік, і можна буде забрати їжу.
В Uber жартують, що безпілотна доставка має важливу перевагу — не потрібно платити чайові. До того ж це дозволяє заощадити на зарплаті співробітникам, а також підвищити безпеку дорожнього руху, адже не секрет, що кур'єри на велосипедах або скутерах нерідко порушують ПДР.
Примітно, що Uber Eats — не перші, хто запустив доставку їжі безпілотниками. Подібний сервіс уже рік працює в Пекіні.
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