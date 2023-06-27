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Авто

У Литві організували доставку продуктів на безпілотних авто (фото)

Безпілотники Clevon, безпілотні авто, безпілотна доставка, доставка продуктів, служба доставки
Фото: LRT | Безпілотні авто запустила в експлуатацію служба доставки з Вільнюса

Безпілотні авто почали працювати в службі доставки покупок із супермаркету у Вільнюсі. Вони здатні розвинути швидкість до 25 км/год і перевозити до семи замовлень одночасно.

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У Вільнюсі стартував цікавий проект із доставки продуктів із супермаркетів. Замість кур'єрів їх привозитимуть безпілотні автомобілі. Про це повідомляє литовський сайт LRT.

Безпілотники Clevon, безпілотні авто, безпілотна доставка, доставка продуктів, служба доставки Fullscreen
Три безпілотники працюватимуть на доставці 2 місяці
Фото: LRT

Вільнюс став першим європейським містом, де запрацювала безпілотна доставка продуктів. Раніше аналогічні проєкти втілили в життя у США та Китаї.

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Ініціатором використання автономного транспорту стала служба доставки LastMile (аналог Glovo і Bolt Food). На етапі випробувань три безпілотних авто протягом двох місяців виконуватимуть замовлення клієнтів однієї з мереж супермаркетів. Для виклику авто потрібно оформити доставку через мобільний додаток.

Безпілотники Clevon, безпілотні авто, безпілотна доставка, доставка продуктів, служба доставки Fullscreen
Один автомобіль може одночасно взяти до семи замовлень
Фото: LRT

У проекті задіяні безпілотні авто естонської компанії Clevon. Вони здатні розвинути 25 км/год і можуть узяти одночасно до семи замовлень (вони зберігаються в окремих відсіках, що замикаються).

Безпілотники Clevon, безпілотні авто, безпілотна доставка, доставка продуктів, служба доставки Fullscreen
Максимальна швидкість Clevon становить 25 км/год
Фото: LRT

Безпілотні електромобілі Clevon оснащені набором камер і датчиків. Під час випробувань на вулицях Вільнюса за ними в режимі реального часу стежать оператори.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні з'явився недорогий китайський електромобіль за $13 900.

Також ми писали, що найдоступніший електрокар Citroen розкупили всього за 10 годин.