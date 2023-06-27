У Литві організували доставку продуктів на безпілотних авто (фото)

Безпілотні авто почали працювати в службі доставки покупок із супермаркету у Вільнюсі. Вони здатні розвинути швидкість до 25 км/год і перевозити до семи замовлень одночасно.

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У Вільнюсі стартував цікавий проект із доставки продуктів із супермаркетів. Замість кур'єрів їх привозитимуть безпілотні автомобілі. Про це повідомляє литовський сайт LRT.

Три безпілотники працюватимуть на доставці 2 місяці Фото: LRT

Вільнюс став першим європейським містом, де запрацювала безпілотна доставка продуктів. Раніше аналогічні проєкти втілили в життя у США та Китаї.

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Ініціатором використання автономного транспорту стала служба доставки LastMile (аналог Glovo і Bolt Food). На етапі випробувань три безпілотних авто протягом двох місяців виконуватимуть замовлення клієнтів однієї з мереж супермаркетів. Для виклику авто потрібно оформити доставку через мобільний додаток.

Один автомобіль може одночасно взяти до семи замовлень Фото: LRT

У проекті задіяні безпілотні авто естонської компанії Clevon. Вони здатні розвинути 25 км/год і можуть узяти одночасно до семи замовлень (вони зберігаються в окремих відсіках, що замикаються).

Максимальна швидкість Clevon становить 25 км/год Фото: LRT

Безпілотні електромобілі Clevon оснащені набором камер і датчиків. Під час випробувань на вулицях Вільнюса за ними в режимі реального часу стежать оператори.

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