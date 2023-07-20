Производитель беспилотных авто угодил в скандал из-за провокационной рекламы

Компания Cruise в своей рекламе назвала людей "ужасными водителями" и привела статистику о жертвах ДТП. Экс-глава Национальной администрации безопасности дорожного движения раскритиковала производителя.

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Компания по производству беспилотных автомобилей Cruise выпустила провокационную рекламу. В ней сказано, что "люди — ужасные водители". Об этом сообщили на сайте InsideEVs.

Дочерняя компания General Motors разместила в новом выпуске New York Times свою рекламу, которая вызвала волну критики со стороны общественности. В ней упоминается, что за 2022 год в ДТП погибли 42 795 американцев.

Также в рекламе говорится о том, что беспилотные автомобили никогда не садятся за руль сонными или в состоянии алкогольного опьянения. При этом в Cruise подчеркнули, что их авто на 92% реже попадают в ДТП.

Экс-глава Национальной администрации безопасности дорожного движения Джоан Клейбрук заявила, что бессовестно использовать боль и страдания людей для продвижения бизнеса. По ее словам, безопасность продукта Cruise вызывает множество вопросов.

Реклама была выпущена перед голосованием 10 августа за утверждение разрешения, которое позволит Cruise работать по всему Сан-Франциско в любое время суток. Сейчас компания может перевозить клиентов только утром и днем.

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Некоторые жители Сан-Франциско также недовольные роботакси Cruise. Группа людей из Safe Street Rebel занимается тем, что останавливает беспилотные автомобили при помощи конусов.

Ранее Фокус рассказал, что в американском городе Остин заметили беспилотный электромобиль Cruise, который сбился с запланированного маршрута.