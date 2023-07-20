Виробник безпілотних авто потрапив у скандал через провокаційну рекламу

Компанія Cruise у своїй рекламі назвала людей "жахливими водіями" і навела статистику про жертви ДТП. Ексголова Національної адміністрації безпеки дорожнього руху розкритикувала виробника.

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Компанія з виробництва безпілотних автомобілів Cruise випустила провокаційну рекламу. У ній сказано, що "люди — жахливі водії". Про це повідомили на сайті InsideEVs.

Дочірня компанія General Motors розмістила в новому випуску New York Times свою рекламу, яка викликала хвилю критики з боку громадськості. У ній згадується, що за 2022 рік у ДТП загинули 42 795 американців.

Також у рекламі йдеться про те, що безпілотні автомобілі ніколи не сідають за кермо сонними або в стані алкогольного сп'яніння. При цьому в Cruise підкреслили, що їхні авто на 92% рідше потрапляють у ДТП.

Ексголова Національної адміністрації безпеки дорожнього руху Джоан Клейбрук заявила, що безсовісно використовувати біль і страждання людей для просування бізнесу. За її словами, безпека продукту Cruise викликає безліч питань.

Рекламу було випущено перед голосуванням 10 серпня за затвердження дозволу, який дасть змогу Cruise працювати по всьому Сан-Франциско в будь-який час доби. Зараз компанія може перевозити клієнтів тільки вранці та вдень.

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Деякі жителі Сан-Франциско також незадоволені роботаксі Cruise. Група осіб з Safe Street Rebel займається тим, що зупиняє безпілотні автомобілі за допомогою конусів.

Раніше Фокус розповів, що в американському місті Остін помітили безпілотний електромобіль Cruise, який збився із запланованого маршруту.