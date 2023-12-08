Топ-5 самых реалистичных роботов в мире: чем боты-гуманоиды удивляют людей (видео)

Интересные факты о роботе Софии, получившем гражданство, об Ameca с самым выразительным лицом, о BINA48, обрабатывающем 48 экзафлопс данных в секунду и других машинах.

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Многие ждут, когда появятся андроиды, похожие на людей, однако в мире уже существуют роботы, которые меняют выражение лиц, умеют жестикулировать, а самое главное — поддерживают беседу. Издание Interesting Engineering назвало пять самых лучших и высокотехнологичных человекообразных роботов.

София — первый робот-гражданин страны

Софию разработали инженеры компании Hanson Robotics из Гонконга. Производитель специализируется на создании роботов-гуманоидов, оснащенных искусственным интеллектом для различных целей — развлечений, проведения разного рода исследований, задействования в сфере здравоохранения.

София стала известна в 2016 году, удивив всех своей человекоподобной внешностью и возможностью очень точно имитировать эмоции. Робот давал интервью, выступал на разных крупных мероприятиях, участвовал в выставке CES и даже присутствовал в качестве спикера на глобальном саммите ООН "ИИ во благо" в Женеве.

Робот София — гостья ТВ-шоу

Благодаря искусственному интеллекту и нейронным сетям робот София обладает возможностями обработки естественного языка, что и позволяют ей участвовать в разговорах и отвечать на вопросы, смотреть в глаза собеседнику, координировать движения тела с речью, различать жесты и эмоции людей. Модель от Hanson Robotics использует алгоритмы машинного обучения, чтобы обучаться во время общения и улучшать свои реакции.

В 2017 году Саудовская Аравия предоставила Софии гражданство, что сделало ее первым роботом в мире, получившим правосубъектность в любой стране.

Ameca — робот с суперреалистичным лицом

Робота Ameca сконструировали в компании Engineered Arts (Англия). Впервые о машине узнали в декабре 2021 года, а затем показали ее на CES 2022.

За зрение Ameca отвечают бинокулярные камеры, за слух — бинауральные микрофоны, в итоге он может распознавать лица, эмоции и голоса собеседников. Специальные модули, входящие в состав его конструкции, позволяют боту вертеть головой, двигать руками, поворачивать туловище и даже моргать. Кроме того, Ameca умеет говорить на нескольких языках.

Робот Ameca умеет говорить на нескольких языках

Для машины была разработана операционная система Engineered Arts Tritium 3, которая обеспечивает удаленное управление роботом и ускоряет его реакцию с помощью интеллектуальной системы буферизации.

Этот робот был создан для исследований в области искусственного интеллекта, машинного обучения и взаимодействия робота с человеком. По данным Engineered Arts, его можно будет использовать в качестве хостес на разного рода мероприятиях, для развлечений и тестирования возможностей ИИ.

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Geminoid DK — первый робот с бородой

Geminoid DK, презентованный в 2011 году и удивил всех не только реалистичной мимикой, но и поразительной схожестью с датским профессором Хенриком Шарфе из Ольборгского университета. Профессор принимал участие в разработке бота и послужил "примером для подражания". Также над Geminoid DK трудился инженер Хироши Исигуро и его командой из Международного института передовых телекоммуникаций (ATR), сотрудники компании Sanrio Kokoro. Ранее Хироши сделал робота похожего на самого себя.

Geminoid DK выделяется среди других подобных машин тем, что у него есть борода, собственно, как и у датского профессора. Кстати, борода и все остальные волосы были имплантированы вручную и подстрижены парикмахером, которого регулярно посещает Хенрик Шарфе.

Geminoid DK — точная копия профессора Хенрика Шарфе

Плечи, шея и лицо робота оборудованы пневматическими приводами, благодаря чему он имитирует дыхание, может моргать, менять выражение лица. В отличие от Амеки и Софии, это устройство нуждается в дистанционном управлении, тогда как первые два — автономны.

Робот запрограммирован отслеживать выражение лица и движения головы оператора и имитировать их с помощью технологии захвата движения. Оператор удаленно видит и слышит все, что окружает робота и реагирует соответствующим образом, а бот за ним все повторяет.

Тестирование робота Geminoid DK

Geminoid DK предназначен для изучения взаимодействия человека и робота, особенно реакции людей, когда они сталкиваются с роботизированной версией настоящего человека.

Nadine — социальный робот-гуманоид

Этот робот — копия профессора Нади Магненат Тельманн, которая основала лабораторию MIRALab в Женевском университете и возглавляла Институт медиа-инноваций в Наньянском технологическом университете (NTU) в Сингапуре с 2009 по 2021 годы. Робот-двойник был построен в NTU в 2015 году. Аппаратное обеспечение для него создала японская фирма Kokoro, а команда Тельман разработала программное обеспечение.

Функция Надин — быть секретарем и компаньоном для людей с особыми потребностями. Он может читать людям книги, отправлять электронные письма, совершать видеозвонки и общаться с их семьями.

Робот Надин — помощник для людей с особыми потребностями

Благодаря искусственному интеллекту, робот способен разговаривать на шести языках, запоминать лица людей и предыдущие взаимодействия с ними, а также реагировать на собеседников в зависимости от контекста. Он смотрит в глаза во время разговора, понимает некоторые жесты и реагирует на то, что видит и слышит, при помощи мимики и движений верхней части тела. У него даже может "меняться настроение" в зависимости от того, как с ним обращаются.

Система бота собирает информацию об окружающей среде с помощью датчиков движения, 3D-камер, веб-камеры, микрофонов и пр. После того как система собрала всю необходимую информацию, встроенный компонент принятия решений обрабатывает полученные данные, чтобы понять контекст и принять решения на основе заранее определенных правил или изученных шаблонов. Затем система преобразует эти решения в действия, такие как словесные реакции или движения некоторых частей лица для выражения эмоций.

BINA48 — робот для расширения человеческих возможностей

В отличие от других роботов-гуманоидов, вошедших в этот рейтинг, у BINA48 нет туловища. Он состоит из головы и плеч, закрепленных на каркасе. Его, как и Софию, построили в Hanson Robotics совместно с предпринимательницей Мартиной Ротблатт, основавшей организацию Terasem. Следует отметить, что Terasem занимается изучением и продвижением использования технологий для расширения человеческих возможностей, продления человеческой жизни и продвижения разработок, связанных с искусственным интеллектом и биоинформатикой.

Основная цель BINA48 — протестировать платформу Mindfiles, на которой создаются цифровые копии реальных людей, включая такие элементы, как идентичность, черты характера, личный опыт, ценности и убеждения, эмоциональные модели и знания.

BINA48 беседует с Биной Аспен

Прототипом для робота стала Бина Аспен — супруга Мартины Ротблатт. Чтобы машина походила на Бину не только внешне, но и внутренне, программисты Hanson Robotics создали "файл разума" Аспен, куда вошли более 100 часов ее воспоминаний, чувств, манер, убеждений и т. д. ИИ, обработав эти данные, и воссоздал характер и манеры реальной Бины для BINA48. В результате BINA48 даже назвали "самым разумным роботом в мире".

Скорость обработки данных роботом составляет 48 экзафлопс в секунду. Он имеет 48 эксабайт памяти, 32 лицевых мотора, которые могут выполнять до 74 мимических движений. А чтобы ответить та тот или иной вопрос, боту-гуманоиду стоит всего лишь подключаться к Интернету.

Ране мы сообщали о том, что в Китае намерены наладить массовый выпуск человекоподобных роботов к в 2025 году. Ожидается, что они станут прорывными продуктами после компьютеров, смартфонов и транспортных средств на новых источниках энергии.