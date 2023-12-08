Топ-5 самых реалистичных роботов в мире: чем боты-гуманоиды удивляют людей (видео)
Интересные факты о роботе Софии, получившем гражданство, об Ameca с самым выразительным лицом, о BINA48, обрабатывающем 48 экзафлопс данных в секунду и других машинах.
Многие ждут, когда появятся андроиды, похожие на людей, однако в мире уже существуют роботы, которые меняют выражение лиц, умеют жестикулировать, а самое главное — поддерживают беседу. Издание Interesting Engineering назвало пять самых лучших и высокотехнологичных человекообразных роботов.
София — первый робот-гражданин страны
Софию разработали инженеры компании Hanson Robotics из Гонконга. Производитель специализируется на создании роботов-гуманоидов, оснащенных искусственным интеллектом для различных целей — развлечений, проведения разного рода исследований, задействования в сфере здравоохранения.
София стала известна в 2016 году, удивив всех своей человекоподобной внешностью и возможностью очень точно имитировать эмоции. Робот давал интервью, выступал на разных крупных мероприятиях, участвовал в выставке CES и даже присутствовал в качестве спикера на глобальном саммите ООН "ИИ во благо" в Женеве.
Благодаря искусственному интеллекту и нейронным сетям робот София обладает возможностями обработки естественного языка, что и позволяют ей участвовать в разговорах и отвечать на вопросы, смотреть в глаза собеседнику, координировать движения тела с речью, различать жесты и эмоции людей. Модель от Hanson Robotics использует алгоритмы машинного обучения, чтобы обучаться во время общения и улучшать свои реакции.
В 2017 году Саудовская Аравия предоставила Софии гражданство, что сделало ее первым роботом в мире, получившим правосубъектность в любой стране.
Ameca — робот с суперреалистичным лицом
Робота Ameca сконструировали в компании Engineered Arts (Англия). Впервые о машине узнали в декабре 2021 года, а затем показали ее на CES 2022.
За зрение Ameca отвечают бинокулярные камеры, за слух — бинауральные микрофоны, в итоге он может распознавать лица, эмоции и голоса собеседников. Специальные модули, входящие в состав его конструкции, позволяют боту вертеть головой, двигать руками, поворачивать туловище и даже моргать. Кроме того, Ameca умеет говорить на нескольких языках.
Для машины была разработана операционная система Engineered Arts Tritium 3, которая обеспечивает удаленное управление роботом и ускоряет его реакцию с помощью интеллектуальной системы буферизации.
Этот робот был создан для исследований в области искусственного интеллекта, машинного обучения и взаимодействия робота с человеком. По данным Engineered Arts, его можно будет использовать в качестве хостес на разного рода мероприятиях, для развлечений и тестирования возможностей ИИ.Важно
Geminoid DK — первый робот с бородой
Geminoid DK, презентованный в 2011 году и удивил всех не только реалистичной мимикой, но и поразительной схожестью с датским профессором Хенриком Шарфе из Ольборгского университета. Профессор принимал участие в разработке бота и послужил "примером для подражания". Также над Geminoid DK трудился инженер Хироши Исигуро и его командой из Международного института передовых телекоммуникаций (ATR), сотрудники компании Sanrio Kokoro. Ранее Хироши сделал робота похожего на самого себя.
Geminoid DK выделяется среди других подобных машин тем, что у него есть борода, собственно, как и у датского профессора. Кстати, борода и все остальные волосы были имплантированы вручную и подстрижены парикмахером, которого регулярно посещает Хенрик Шарфе.
Плечи, шея и лицо робота оборудованы пневматическими приводами, благодаря чему он имитирует дыхание, может моргать, менять выражение лица. В отличие от Амеки и Софии, это устройство нуждается в дистанционном управлении, тогда как первые два — автономны.
Робот запрограммирован отслеживать выражение лица и движения головы оператора и имитировать их с помощью технологии захвата движения. Оператор удаленно видит и слышит все, что окружает робота и реагирует соответствующим образом, а бот за ним все повторяет.
Geminoid DK предназначен для изучения взаимодействия человека и робота, особенно реакции людей, когда они сталкиваются с роботизированной версией настоящего человека.
Nadine — социальный робот-гуманоид
Этот робот — копия профессора Нади Магненат Тельманн, которая основала лабораторию MIRALab в Женевском университете и возглавляла Институт медиа-инноваций в Наньянском технологическом университете (NTU) в Сингапуре с 2009 по 2021 годы. Робот-двойник был построен в NTU в 2015 году. Аппаратное обеспечение для него создала японская фирма Kokoro, а команда Тельман разработала программное обеспечение.
Функция Надин — быть секретарем и компаньоном для людей с особыми потребностями. Он может читать людям книги, отправлять электронные письма, совершать видеозвонки и общаться с их семьями.
Благодаря искусственному интеллекту, робот способен разговаривать на шести языках, запоминать лица людей и предыдущие взаимодействия с ними, а также реагировать на собеседников в зависимости от контекста. Он смотрит в глаза во время разговора, понимает некоторые жесты и реагирует на то, что видит и слышит, при помощи мимики и движений верхней части тела. У него даже может "меняться настроение" в зависимости от того, как с ним обращаются.
Система бота собирает информацию об окружающей среде с помощью датчиков движения, 3D-камер, веб-камеры, микрофонов и пр. После того как система собрала всю необходимую информацию, встроенный компонент принятия решений обрабатывает полученные данные, чтобы понять контекст и принять решения на основе заранее определенных правил или изученных шаблонов. Затем система преобразует эти решения в действия, такие как словесные реакции или движения некоторых частей лица для выражения эмоций.
BINA48 — робот для расширения человеческих возможностей
В отличие от других роботов-гуманоидов, вошедших в этот рейтинг, у BINA48 нет туловища. Он состоит из головы и плеч, закрепленных на каркасе. Его, как и Софию, построили в Hanson Robotics совместно с предпринимательницей Мартиной Ротблатт, основавшей организацию Terasem. Следует отметить, что Terasem занимается изучением и продвижением использования технологий для расширения человеческих возможностей, продления человеческой жизни и продвижения разработок, связанных с искусственным интеллектом и биоинформатикой.
Основная цель BINA48 — протестировать платформу Mindfiles, на которой создаются цифровые копии реальных людей, включая такие элементы, как идентичность, черты характера, личный опыт, ценности и убеждения, эмоциональные модели и знания.
Прототипом для робота стала Бина Аспен — супруга Мартины Ротблатт. Чтобы машина походила на Бину не только внешне, но и внутренне, программисты Hanson Robotics создали "файл разума" Аспен, куда вошли более 100 часов ее воспоминаний, чувств, манер, убеждений и т. д. ИИ, обработав эти данные, и воссоздал характер и манеры реальной Бины для BINA48. В результате BINA48 даже назвали "самым разумным роботом в мире".
Скорость обработки данных роботом составляет 48 экзафлопс в секунду. Он имеет 48 эксабайт памяти, 32 лицевых мотора, которые могут выполнять до 74 мимических движений. А чтобы ответить та тот или иной вопрос, боту-гуманоиду стоит всего лишь подключаться к Интернету.
Ране мы сообщали о том, что в Китае намерены наладить массовый выпуск человекоподобных роботов к в 2025 году. Ожидается, что они станут прорывными продуктами после компьютеров, смартфонов и транспортных средств на новых источниках энергии.