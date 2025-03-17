50-летняя Ева Лонгория показала фигуру без белья (фото)

Актриса, которая сейчас живет то в США, то в Испании, устроила вечеринку в Майами, где собрала всех своих друзей, а также стала за диджейский пульт. Празднику предшествовала откровенная фотосессия.

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Американская актриса Ева Лонгория, больше всего прославившаяся ролью Габриэль Солис в телесериале "Отчаянные домохозяйки", с размахом отметила свое 50-летие. Кадрами праздника она поделилась в Instagram.

По этому случаю звезда закатила роскошную вечеринку в ресторане Casadonna на набережной залива Бискейн в Майами, где собрала своих друзей, включая Габриэль Юнион и Дуэйна Уэйда, Бада Гьяла, Леле Понс, Ану Наварро, звезду тенниса Григора Димитрова, совладельца Casadonna Дэвида Грутмана и его жену, модель (и лучшую подругу Виктории Бекхэм) Изабеллу Грутман и других.

Для мероприятия Ева выбрала длинное мерцающее платье от Ermanno Scervino и босоножки на каблуках от Andrea Wazen.

Позже вечеринка переместилась в LIV в Fontainebleau Miami Beach, где весь клуб исполнил серенаду Searching for Spain в полночь, когда Лонгории официально исполнилось 50 лет.

В честь своего юбилея актриса также порадовала поклонников кадрами из откровенной фотосессии. Она снялась в кружевной накидке и белой рубашке, демонстрируя полное отсутствие белья под одеждой. Ева выбрала естественный макияж и отказалась от любых украшений, чтобы подчеркнуть свою кожу и одежду.

"Это 50", – лаконично подписала фотографии знаменитость. Каждый из снимков она показала в цвете и черно-белом варианте.

Фото: Instagram evalongoria

В комментариях пользователи похвалили внешность звезды. Среди тех, кто отметился, и ряд известных деятелей шоу-бизнеса: Джессика Альба, Джейми Фокс, Риз Уизерспун, Малума.

Многие поклонники были просто шокированы тем, как "красиво" она выглядит в 50 лет, а некоторые размышляли о том, насколько по-другому они смотрелись в этом возрасте:

"Самая сексуальная. Самая сильная 50-летняя, которую я когда-либо видела", "Лучшая 50-летняя, чем когда-либо выглядела!", "Она икона и легенда".

В ноябре прошлого года Ева Лонгория раскрыла секреты своего счастливого брака с мексиканским бизнесменом, владельцем крупнейшей медиакомпании в Латинской Америке "Televisa" Хосе Бастоном. По ее словам, что одним из ключевых факторов их счастливых отношений является то, как они определяют свои роли в семье. Актриса призналась, что видит в Хосе не "лучшего друга", а настоящего спутника жизни. Пара, которая начала встречаться в 2013 году и связала себя узами брака три года спустя в Мексике, с тех пор неразлучна.

Вместе с мужем актриса воспитывает сына Сантьяго. Ева, которая считает себя американкой до мозга костей, внезапно сообщила, что переехала в Испанию. Об этом Лонгория задумывалась еще во время пандемии, но затем отправилась туда на съемки и решила обосноваться там с семьей. Она настроена вырастить своего сына в спокойной обстановке, подальше от Голливуда.

Ранее Фокус писал, что Ева Лонгория вспомнила, как вышла на красную дорожку в платье за $40.