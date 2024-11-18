"Очень хороший муж": Ева Лонгория раскрыла секреты счастливого брака с Хосе Бастоном (фото)

Звезда "Отчаянных домохозяек" вышла замуж за Хосе Бастона в 2016 году в Мексике. Пара воспитывает шестилетнего сын Сантьяго Энрике.

Американская актриса и модель Ева Лонгория раскрыла секреты своего счастливого брака с мексиканским бизнесменом, владельцем крупнейшей медиакомпании в Латинской Америке "Televisa" Хосе Бастоном, который основан не только на романтике, сообщает Daily Mail.

49-летняя звезда "Коварных горничных" рассказала, что одним из ключевых факторов их счастливых отношений является то, как они определяют свои роли в семье. Ева призналась, что видит в Хосе не "лучшего друга", а настоящего спутника жизни. Пара, которая начала встречаться в 2013 году и связала себя узами брака три года спустя на потрясающей церемонии в Мексике, с тех пор неразлучна.

Ева Лонгория с мужем Хосе Бастоном и сыном Сантьяго Энрике Фото: Instagram @evalongoria

Ева восторженно отзывалась о Хосе, отдавая должное его поддержке и крепким отношениями, которые они смогли построить. "Он заставляет меня смеяться, и он действительно хороший партнер. Он поддерживает меня во всем, что я делаю, а я поддерживаю его во всем, что делает он. Мы не соревнуемся за внимание или славу", — отметила актриса.

Будучи звездой Голливуда, а также лицом L'Oréal Paris Лонгория постоянно находится в центре внимания. Однако ее муж избегает всеобщего внимания. Кроме того, ему совсем неинтересны публикации жены в социальных сетях. Он также просит Еву не публиковать его фотографии в Instagram. "Он ненавидит Instagram. Он такой: "Пожалуйста, не добавляйте меня в свой Instagram". Вот почему его никогда нет в моих социальных сетях. Время от времени я пытаюсь засунуть его туда", — поделилась звезда.

Актриса признала, что неприязнь Хосе к всеобщему вниманию стала одной из причин, по которой он стал отличным партнером, и продолжила: "На самом деле приятно быть с кем-то, кому не нужно постоянное подтверждение вроде "напомни людям, что мы вместе", "напомни людям, что мне нужно быть на красной дорожке". Он просто очень хороший муж".

Ранее, 17 ноября, Фокус писал о том, что Еву Лонгорию и Жана Рено во Франции посвятили в кавалеры братства рыцарей Тастевина. Актерам были вручены особые медали.