"Дуже хороший чоловік": Єва Лонгорія розкрила секрети щасливого шлюбу з Хосе Бастоном (фото)

Зірка "Відчайдушних домогосподарок" вийшла заміж за Хосе Бастона 2016 року в Мексиці. Пара виховує шестирічного сина Сантьяго Енріке.

Американська акторка і модель Єва Лонгорія розкрила секрети свого щасливого шлюбу з мексиканським бізнесменом, власником найбільшої медіакомпанії в Латинській Америці "Televisa" Хосе Бастоном, який заснований не тільки на романтиці, повідомляє Daily Mail.

49-річна зірка "Підступних покоївок" розповіла, що одним із ключових чинників їхніх щасливих стосунків є те, як вони визначають свої ролі в родині. Єва зізналася, що бачить у Хосе не "найкращого друга", а справжнього супутника життя. Пара, яка почала зустрічатися 2013 року і пов'язала себе узами шлюбу три роки потому на приголомшливій церемонії в Мексиці, відтоді нерозлучна.

Єва Лонгорія з чоловіком Хосе Бастоном і сином Сантьяго Енріке Фото: Instagram @evalongoria

Єва захоплено відгукувалася про Хосе, віддаючи належне його підтримці та міцним стосунками, які вони змогли побудувати. "Він змушує мене сміятися і він дійсно хороший партнер. Він підтримує мене в усьому, що я роблю, а я підтримую його в усьому, що робить він. Ми не змагаємося за увагу чи славу", — зазначила акторка.

Будучи зіркою Голлівуду, а також обличчям L'Oréal Paris Лонгорія постійно перебуває в центрі уваги. Однак її чоловік уникає загальної уваги. Крім того, йому зовсім нецікаві публікації дружини в соціальних мережах. Він також просить Єву не публікувати його фотографії в Instagram. "Він ненавидить Instagram. Він такий: "Будь ласка, не додавайте мене у свій Instagram". Ось чому його ніколи немає в моїх соціальних мережах. Час від часу я намагаюся засунути його туди", — поділилася зірка.

Актриса визнала, що неприязнь Хосе до загальної уваги стала однією з причин, через яку він став чудовим партнером, і продовжила: "Насправді приємно бути з кимось, кому не потрібне постійне підтвердження на кшталт "нагадай людям, що ми разом", "нагадай людям, що мені потрібно бути на червоній доріжці". Він просто дуже хороший чоловік".

Раніше, 17 листопада, Фокус писав про те, що Єву Лонгорію і Жана Рено у Франції посвятили в кавалери братства лицарів Тастевіна. Акторам були вручені особливі медалі.