Єву Лонгорію і Жана Рено у Франції посвятили в кавалери братства лицарів (фото)

Акторам вручили особливі медалі. Лонгорія і Рено залишили свої підписи в книзі лицарського братства і відвідали святкову вечерю.

Зірки Голлівуду Єва Лонгорія і Жан Рено у Франції були удостоєні особливої нагороди. Американську актрису і французького актора 16 листопада, напередодні винного аукціону Hospices de Beaune, у замку Кло-де-Вужо у Вужо посвятили в кавалери братства лицарів Тастевіна, повідомляє Daily Mail.

Повідомляється, що благодійний захід, на який було запрошено 500 гостей, відбувся на честь 90-річчя лицарського братства.

Єва Лонгорія продемонструвала стильний образ у Вужо. 49-річна акторка обрала для своєї блискучої появи на публіці сукню бордового кольору з пишною спідницею і складками, прикрашену квітами і шовковими деталями. Вона уклала свої темні локони хвилями і вибрала сяючий бронзовий макіяж.

Єву Лонгорію і Жана Рено посвятили в лицарі Фото: Getty Images

До зірки "Відчайдушних домогосподарок" приєднався 76-річний іспано-французький актор Жан Рено. Для виходу у світ зірка "Коду да Вінчі" обрав строгий чорний костюм і сорочку на ґудзиках у тон.

Зіркам кінематографа після церемонії посвяти в лицарі наділи особливі медалі на червоній стрічці з жовтою смужкою, потім вони осушили великі срібні кубки з вином. Після чого Єва і Жан залишили свої підписи в книзі братства і відвідали святкову вечерю.

Актори Забу Брайтман, Єва Лонгорія та Домінік Вест Фото: Getty Images

На вечорі також відбувся 164-й аукціон вин Hospices de Beaune, збори від якого цього року спрямували на користь організації Médecins Sans Frontières. Поряд з двома світовими знаменитостями покровителями заходу цього року стали Домінік Вест із серіалу "Корона" і французька актриса Забу Брайтман.

Раніше, 29 липня, Фокус писав про те, що 49-річна Єва Лонгорія в крихітному бікіні показала струнку фігуру.