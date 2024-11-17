Еву Лонгорию и Жана Рено во Франции посвятили в кавалеры братства рыцарей (фото)

Актерам были вручены особые медали. Лонгория и Рено оставили свои подписи в книге рыцарского братства и посетили праздничный ужин.

Звезды Голливуда Ева Лонгория и Жан Рено во Франции были удостоены особой награды. Американскую актрису и французского актера 16 ноября, накануне винного аукциона Hospices de Beaune, в замке Кло-де-Вужо в Вужо посвятили в кавалеры братства рыцарей Тастевина, сообщает Daily Mail.

Сообщается, что благотворительное мероприятие, на которое были приглашены 500 гостей, состоялось в честь 90-летия рыцарского братства.

Ева Лонгория продемонстрировала стильный образ в Вужо. 49-летняя актриса выбрала для своего блистательного появления на публике платье бордового цвета с пышной юбкой и сборками, украшенном цветами и шелковыми деталями. Она уложила свои темные локоны волнами и выбрала сияющий бронзовый макияж.

Еву Лонгорию и Жана Рено посвятили в рыцари Фото: Getty Images

К звезде "Отчаянных домохозяек" присоединился 76-летний испано-французский актер Жан Рено. Для выхода в свет звезда "Кода да Винчи" выбрал строгий черный костюм и рубашку на пуговицах в тон.

Звездам кинематографа после церемонии посвящения в рыцари надели особые медали на красной ленте с желтой полоской, затем они осушили большие серебряные кубки с вином. После чего Ева и Жан оставили свои подписи в книге братства и посетили праздничный ужин.

Актеры Забу Брайтман, Ева Лонгория и Доминик Уэст Фото: Getty Images

На вечере также прошел 164-й аукцион вин Hospices de Beaune, сборы от которого в этом году были направлены в пользу организации Médecins Sans Frontières. Наряду с двумя мировыми знаменитостями покровителями мероприятия в этом году стали Доминик Уэст из сериала "Корона" и французская актриса Забу Брайтман.

Ранее, 29 июля, Фокус писал о том, что 49-летняя Ева Лонгория в крошечном бикини показала стройную фигуру.