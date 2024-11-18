Ева Лонгория объяснила, почему на самом деле переехала из США

Актриса с мужем и сыном большую часть времени живет в Испании. Ходили слухи, что окончательно на ее решение повлияла победа Дональда Трампа на выборах президента США.

Американская актриса Ева Лонгория объяснила, почему на самом деле покинула США. Об этом пишет Page Six.

Звезда "Отчаянных домохозяек" случайно позвонила своей подруге Ане Наварро, когда политический эксперт снимала подкаст, и сказала: "Пожалуйста, дайте им знать, что я не уехала из Соединенных Штатов из-за Трампа?"

"Я уехала не из-за политической среды, я уехала, потому что моя работа привела меня туда", — сказала Ева.

Лонгория также объяснила, что она, ее муж Хосе Бастон и их 6-летний сын Сантьяго проживают в Испании и Мексике с тех пор, как ее отправили за границу для съемок "Земли женщин" почти три года назад.

"Я была там годами, поэтому мне просто не нравится, что это политизировано", — сказала звезда экрана, которая родилась в Техасе.

"Я гордая американка — я всегда была гордой американкой", — добавила Лонгория.

В частности, Ева призналась, что ее "настолько расстроило", что ее замечания восприняли "расколом".

Ева Лонгория с сыном Фото: instagram.com/evalongoria

Несколько дней назад Лонгория рассказала Marie Claire о своем переезде: "Я могу сбежать и уехать куда-то".

"Большинству американцев так не повезло. Они застрянут в этой антиутопической стране, и моя тревога и грусть — за них", — сказала тогда актриса.

Вместе с этим исполнительница роли Габриэль Солис также сказала, что ее сомнения относительно США начались еще до пандемии COVID-19, поскольку к 2020 году она поняла, что Лос-Анджелес "меняется".

Актриса пришла к выводу, что "раздел в [ее] жизни", который состоял из ее жизни в Америке, "закончен".

Напомним, Еву Лонгорию посвятили в кавалеры братства рыцарей.

Также Фокус писал о выходе Евы Лонгории с сыном на красную дорожку.