Єва Лонгорія пояснила, чому насправді переїхала із США

Акторка з чоловіком та сином більшість часу живе в Іспанії. Ходили чутки, що остаточно на її рішення вплинула перемога Дональда Трампа на виборах президента США.

Американська акторка Єва Лонгорія пояснила, чому насправді покинула США. Про це пише Page Six.

Зірка "Відчайдушних домогосподарок" випадково зателефонувала своїй подрузі Ані Наварро, коли політична експертка знімала подкаст, і сказала: "Будь ласка, дайте їм знати, що я не поїхала зі Сполучених Штатів через Трампа?"

"Я поїхала не через політичне середовище, я поїхала, тому що моя робота привела мене туди", — сказала Єва.

Лонгорія також пояснила, що вона, її чоловік Хосе Бастон і їхній 6-річний син Сантьяго проживають в Іспанії та Мексиці з тих пір, як її відправили за кордон для зйомок "Землі жінок" майже три роки тому.

"Я була там роками, тому мені просто не подобається, що це політизовано", — сказала зірка екрану, яка народилася в Техасі.

"Я горда американка — я завжди була гордою американкою", — додала Лонгорія.

Зокрема, Єва зізналася, що її "настільки засмутило", що її зауваження сприйняли "розколом".

Єва Лонгорія із сином Фото: instagram.com/evalongoria

Кілька днів тому Лонгорія розповіла Marie Claire про свій переїзд: "Я можу втекти і поїхати кудись".

"Більшості американців так не пощастило. Вони застрягнуть у цій антиутопічній країні, і моя тривога й смуток — за них", — сказала тоді акторка.

Разом з цим виконавиця ролі Габріель Соліс також сказала, що її сумніви щодо США почалися ще до пандемії COVID-19, оскільки до 2020 року вона зрозуміла, що Лос-Анджелес "змінюється".

Акторка дійшла висновку, що "розділ у [її] житті", який складався з її життя в Америці, "закінчено".

Нагадаємо, Єву Лонгорію посвятили в кавалери братства лицарів.

Також Фокус писав про вихід Єви Лонгорії із сином на червону доріжку.