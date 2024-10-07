Єва Лонгорія вийшла на червону доріжку з єдиним сином (фото)

Шестирічний Сантьяго зʼявився в діловому смокінгу. Він супроводжував зіркову маму в Парижі.

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49-річна американська акторка Єва Лонгорія вийшла на червону доріжку з шестирічним сином. Про це пише Daily Mail.

Зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" стала гостею Global Gift Gala в Парижі. До неї на публіці приєднався єдиний син Сантьяго, який зʼявився в чорному смокінгу з білою сорочкою.

Лонгорія виглядала розкішно в срібній сукні без бретелей, вкритій паєтками. Знаменитість підкреслила елегантний і гламурний образ класичним діамантовим тенісним кольє. Її довгі блискучі пасма були розділені посередині.

Свій вечірній образ Єва Лонгорія доповнила металевими сріблястими туфлями з відкритим носком і тонкими ремінцями.

Єва Лонгорія із сином Сантьяго Фото: Getty Images

Тим часом маленький Сантьяго продемонстрував білі кросівки, коли позував фотографам заходу зі своєю зірковою мамою.

Єва Лонгорія із сином Сантьяго Фото: Getty Images

Шестирічний Сантьяго — єдиний син Лонгорії та мексиканського медіамагната Хосе Бастона. Вони уклали шлюб у 2016 році. Нещодавно Єва та Хосе перебралися із США в Іспанію.

"Подружжя хоче виростити свого сина в місці, де він буде оточений природою і красою, а не бути втягнутим у весь голлівудський цикл. Обидва дуже раді цьому, хоча в Голлівуді у зірки було все, що вона хотіла", — розповідав інсайдер.

Нагадаємо, Єва Лонгорія відвідала захід у Венеції.

Також Фокус писав про появу Єви Лонгорії на Паризькому тижні моди.