Ева Лонгория вышла на красную дорожку с единственным сыном (фото)

Шестилетний Сантьяго появился в деловом смокинге. Он сопровождал звездную маму в Париже.

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49-летняя американская актриса Ева Лонгория вышла на красную дорожку с шестилетним сыном. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" стала гостьей Global Gift Gala в Париже. К ней на публике присоединился единственный сын Сантьяго, который появился в черном смокинге с белой рубашкой.

Лонгория выглядела роскошно в серебряном платье без бретелек, покрытом пайетками. Знаменитость подчеркнула элегантный и гламурный образ классическим бриллиантовым теннисным колье. Ее длинные блестящие пряди были разделены посередине.

Свой вечерний образ Ева Лонгория дополнила металлическими серебристыми туфлями с открытым носком и тонкими ремешками.

Ева Лонгория с сыном Сантьяго Фото: Getty Images

Тем временем маленький Сантьяго продемонстрировал белые кроссовки, когда позировал фотографам мероприятия со своей звездной мамой.

Ева Лонгория с сыном Сантьяго Фото: Getty Images

Шестилетний Сантьяго — единственный сын Лонгории и мексиканского медиамагната Хосе Бастона. Они заключили брак в 2016 году. Недавно Ева и Хосе перебрались из США в Испанию.

"Супруги хотят вырастить своего сына в месте, где он будет окружен природой и красотой, а не быть втянутым во весь голливудский цикл. Оба очень рады этому, хотя в Голливуде у звезды было все, что она хотела", — рассказывал инсайдер.

Напомним, Ева Лонгория посетила мероприятие в Венеции.

Также Фокус писал о появлении Евы Лонгории на Парижской неделе моды.