Ева Лонгория вышла на красную дорожку с единственным сыном (фото)
Шестилетний Сантьяго появился в деловом смокинге. Он сопровождал звездную маму в Париже.
49-летняя американская актриса Ева Лонгория вышла на красную дорожку с шестилетним сыном. Об этом пишет Daily Mail.
Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" стала гостьей Global Gift Gala в Париже. К ней на публике присоединился единственный сын Сантьяго, который появился в черном смокинге с белой рубашкой.
Лонгория выглядела роскошно в серебряном платье без бретелек, покрытом пайетками. Знаменитость подчеркнула элегантный и гламурный образ классическим бриллиантовым теннисным колье. Ее длинные блестящие пряди были разделены посередине.
Свой вечерний образ Ева Лонгория дополнила металлическими серебристыми туфлями с открытым носком и тонкими ремешками.
Тем временем маленький Сантьяго продемонстрировал белые кроссовки, когда позировал фотографам мероприятия со своей звездной мамой.
Шестилетний Сантьяго — единственный сын Лонгории и мексиканского медиамагната Хосе Бастона. Они заключили брак в 2016 году. Недавно Ева и Хосе перебрались из США в Испанию.
"Супруги хотят вырастить своего сына в месте, где он будет окружен природой и красотой, а не быть втянутым во весь голливудский цикл. Оба очень рады этому, хотя в Голливуде у звезды было все, что она хотела", — рассказывал инсайдер.
Напомним, Ева Лонгория посетила мероприятие в Венеции.
Также Фокус писал о появлении Евы Лонгории на Парижской неделе моды.