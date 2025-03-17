50-річна Єва Лонгорія показала фігуру без білизни (фото)

Акторка, яка зараз живе то в США, то в Іспанії, влаштувала вечірку в Маямі, де зібрала всіх своїх друзів, а також стала за діджейський пульт. Святу передувала відверта фотосесія.

Related video

Американська акторка Єва Лонгорія, яка найбільше прославилася роллю Габріель Соліс у телесеріалі "Відчайдушні домогосподарки", з розмахом відсвяткувала своє 50-річчя. Кадрами свята вона поділилася в Instagram.

З цієї нагоди зірка влаштувала розкішну вечірку в ресторані Casadonna на набережній затоки Біскейн у Маямі, де зібрала своїх друзів, включно з Габріель Юніон і Двейном Вейдом, Бадом Г'ялою, Леле Понсом, Ану Наварро, зіркою тенісу Григором Дімітровом, співвласником Casadonna Девідом Грутманом та його дружиною, моделлю (і найкращою подругою Вікторії Бекхем) Ізабеллою Грутман та іншими.

Для заходу Єва обрала довгу мерехтливу сукню від Ermanno Scervino і босоніжки на підборах від Andrea Wazen.

Пізніше вечірка перемістилася в LIV у Fontainebleau Miami Beach, де весь клуб виконав серенаду Searching for Spain опівночі, коли Лонгорії офіційно виповнилося 50 років.

На честь свого ювілею акторка також порадувала шанувальників кадрами з відвертої фотосесії. Вона знялася в мереживній накидці та білій сорочці, демонструючи повну відсутність білизни під одягом. Єва обрала природний макіяж і відмовилася від будь-яких прикрас, щоб підкреслити свою шкіру та одяг.

"Це 50", — лаконічно підписала фото знаменитість. Кожен зі знімків вона показала в кольорі та чорно-білому варіанті.

Фото: Instagram evalongoria

У коментарях користувачі похвалили зовнішність зірки. Серед тих, хто відзначився, і низка відомих діячів шоу-бізнесу: Джессіка Альба, Джеймі Фокс, Різ Візерспун, Малума.

Багато шанувальників були просто шоковані тим, який "гарний" вигляд вона має в 50 років, а дехто розмірковував про те, який інакший вигляд вони мали в цьому віці:

"Найсексуальніша. Найсильніша 50-річна, яку я коли-небудь бачила", "Найкраща 50-річна, ніж будь-коли мала вигляд!", "Вона ікона і легенда".

У листопаді минулого року Єва Лонгорія розкрила секрети свого щасливого шлюбу з мексиканським бізнесменом, власником найбільшої медіакомпанії в Латинській Америці "Televisa" Хосе Бастоном. За її словами, одним із ключових чинників їхніх щасливих стосунків є те, як вони визначають свої ролі в сім'ї. Акторка зізналася, що бачить у Хосе не "найкращого друга", а справжнього супутника життя. Пара, яка почала зустрічатися 2013 року і пов'язала себе узами шлюбу три роки потому в Мексиці, відтоді нерозлучна.

Разом із чоловіком акторка виховує сина Сантьяго. Єва, яка вважає себе американкою до мозку кісток, раптово повідомила, що переїхала до Іспанії. Про це Лонгорія замислювалася ще під час пандемії, але потім вирушила туди на зйомки й вирішила влаштуватися там із сім'єю. Вона налаштована виростити свого сина в спокійній обстановці, подалі від Голлівуду.

Раніше Фокус писав, що Єва Лонгорія згадала, як вийшла на червону доріжку в сукні за $40.