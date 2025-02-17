Сын Шварценеггера довел до слез своих родственниц: что он сказал (видео)

Патрик Шварценеггер сыграл главную роль в третьем сезоне сериала "Белый лотос".

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31-летний Патрик Шварценеггер, сын голливудской легенды и бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера, который пошел по стопам отца и пробует себя в киноиндустрии, опубликовал видео в Instagram, где сообщает маме и сестре о том, что он получил роль в сериале "Белый лотос".

На кадрах, которые были сняты через несколько недель после его помолвки с невестой Эбби Чемпион в 2023 году, он рассказывает новость о кастинге своей маме Марии Шрайвер и сестре Кэтрин Шварценеггер.

"Сначала мне сказали, что я должен держать это в секрете, но моя семья продолжала замечать, что я веду себя странно. Мама думала, что мы с Эбби беременны. Она, возможно, была счастливее меня! А потом я начал плакать. Она и правда. Кэтрин тоже. Это был эффект домино. Заметьте, это было в ресторане с другими людьми, лол", – написал он.

Известие о том, что он получил главную роль в популярном сериале-антологии HBO, стало для него "величайшим днем ​​в истории", но он должен был сохранить это в тайне.

"Очевидно, я собираюсь рассказать своей невесте, потому что мы обручились за неделю до этого. Я подумал: "Извините, я уезжаю на семь месяцев (на съемки в Таиланде)". Так что это было идеальное время", А потом я пошел и пообедал со всей своей семьей на неделе позже и рассказал им", – рассказывал молодой актер.

Патрик также вспомнил, как смотрел первые два сезона "Белого лотоса" со своей семьей и как они подтолкнули его пройти прослушивание на третий сезон, премьера которого состоялась 16 февраля.

"Каждый раз, когда мы смотрели шоу… моя мама всегда говорила: "Почему ты не прошел прослушивание на это? Почему ты не пошел на это?" А моя сестра говорила: "Тебе нужно позвонить своим агентам прямо сейчас. Это смешно, что ты не в шоу, что ты даже не прошел прослушивание", – добавил Патрик.

Позже он получил электронное письмо с приглашением на прослушивание, но "никому не сказал, потому что подумал: "Ничего, все пойдут на это шоу. У меня такой крошечный шанс получить ответный звонок", — вспомнил он свои мысли.

В третьем сезоне Патрик играет Саксона Рэтлиффа, старшего сына Тимоти (Джейсон Айзекс) и Виктории (Паркер Поузи), который работает в компании своего отца. Вместе с братьями и сестрами Саксона (Сара Кэтрин Хук и Сэм Нивола), семья из пяти человек находится среди гостей, отдыхающих на курорте в Таиланде, которые испытывают проблемы в раю.

Ранее Фокус писал, что Патрик появился c девушкой на вечеринке в образе культового певца.