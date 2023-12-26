Патрик Шварценеггер объявил о помолвке с моделью Эбби Чемпион

Сын Арнольда Шварценеггера встречается с Эбби с 2015 года.

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Патрик Шварценеггер и его давняя подруга Эбби Чемпион объявили о помолвке. Сын "Железного Арни" и Эбби встречаются уже восемь лет. Пара поделилась радостной новостью в совместном посте в Instagram, пишет People.

"Навсегда и во веки веков", — написали актер и его невеста-модель в совместном посте.

На одном из фото видно, как Шварценеггер целует свою невесту в щеку, когда она демонстрирует свое блестящее обручальное кольцо с двумя бриллиантами. На других фотографиях пара целуется и обнимается на пляже возле композиции из красных роз в форме сердца. Патрик и Эбби даже показали торт с собственной фотографией, которым они отметили помолвку.

Патрик Шварценеггер и Эбби Чемпион объявили о помолвке Фото: Instagram patrickschwarzenegger

Впервые романтические отношения между Шварценеггером и Чемпион возникли в сентябре 2015 года, а в феврале 2016 года они официально обнародовали свои отношения в Instagram. Тогда модель опубликовала совместное фото.

Патрик Шварценеггер и Эбби Чемпион объявили о помолвке

С тех пор они делились небольшими отрывками своей истории любви в социальных сетях. На 25-летие Эбби в прошлом году Шварценеггер, сын Арнольда Шварценеггера и Марии Шрайвер , заявил в Instagram : "Я так люблю эту девушку" и опубликовав множество милых фото.

Патрик даже писал шутливый пост, посвященный его возлюбленной.

"Такая трудолюбивая. Такая красивая и верная. Пьет 2 чашки кофе! Любит мороженое. Любит сладкие коктейли. Любит Иисуса и Америку тоже", — написал он.

Еще в 2021 году Шварценеггер вспоминал их самое первое свидание, в шутку подчеркивая свой необычный выбор еды. "Я знал, что мы поладим с того момента, как у нас было первое свидание, и ты заказала детское меню!" — написал он в Instagram в 2021 году по случаю 24-летия Эбби.

Хотя Шварценеггер и Чемпион построили успешную карьеру по отдельности, они время от времени объединялись для различных рекламных кампаний и съемок. Они вместе снялись в рекламной кампании Calvin Klein Jeans осенью 2019 года и появились в популярном модном журнале Vogue в ноябре 2022 года.

Шварценеггер рассказывал в интервью, что Эбби всегда его поддерживала.

"Я думаю, что самое лучшее в том, что она рядом со мной, она всегда болеет за меня, желает мне лучшего и пробуждает во мне лучшее! Я всегда говорю, что в отношениях вы должны быть союзниками. И она делает это для меня", — рассказывал сын Шварценеггера.

Патрик Шварценеггер и Эбби Чемпион

Он также рассказал о том, как пара сохраняет крепкие отношения, несмотря на то, что им приходится проводить много времени врозь из-за своих работы.

"Мы любим друг друга, и это нормально, когда она уезжает на неделю или я уезжаю на месяц для съемок. Мы постоянно переезжаем, и мне очень повезло, что я могу быть вместе с ней", — Патрик отметил трудолюбие и решительность Эбби, которая переехала из Алабамы, чтобы осуществить свою мечту и стать супермоделью.

Эбби Чемпион на показе

Напомним, у Арнольда Шварценеггера и Марии Шрайвер четверо детей. Также он признал сына от домработницы Милдред Баэны. Джозеф Баэна хочет стать актером и бодибилдером, как его отец.